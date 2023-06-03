Серхио Рамос попрощался с ПСЖ

Защитник парижского клуба «ПСЖ» Серхио Рамос опубликовал пост в Твиттере, которым попрощался с командой и столицей Франции, где он играл с лета 2021 года.

«Завтра (в субботу, 3 июня. – прим. Sport.ua) особенный день. Завтра я прощаюсь с еще одним этапом моей жизни, прощаюсь с «ПСЖ». Я не знаю, в скольких местах можно чувствовать себя как дома, но, без сомнения, благодаря «ПСЖ», его болельщикам и городу, Париж для меня – одно из таких мест.

Спасибо за эти два замечательных года, в течение которых я смог принять участие во всех турнирах и отдать всего себя. Я приму новые вызовы. Я буду играть в других цветах, но прежде всего, и в последний раз: «Вперед, Париж!» – написал 37-летний защитник.

Ранее «ПСЖ» официально сообщил об уходе Серхио Рамоса из клуба.