Серхио Рамос попрощался с ПСЖ
Испанец выступил с публичным заявлением
Защитник парижского клуба «ПСЖ» Серхио Рамос опубликовал пост в Твиттере, которым попрощался с командой и столицей Франции, где он играл с лета 2021 года.
«Завтра (в субботу, 3 июня. – прим. Sport.ua) особенный день. Завтра я прощаюсь с еще одним этапом моей жизни, прощаюсь с «ПСЖ». Я не знаю, в скольких местах можно чувствовать себя как дома, но, без сомнения, благодаря «ПСЖ», его болельщикам и городу, Париж для меня – одно из таких мест.
Спасибо за эти два замечательных года, в течение которых я смог принять участие во всех турнирах и отдать всего себя. Я приму новые вызовы. Я буду играть в других цветах, но прежде всего, и в последний раз: «Вперед, Париж!» – написал 37-летний защитник.
Ранее «ПСЖ» официально сообщил об уходе Серхио Рамоса из клуба.
Thank you for two special years in which I was able play in every tournament and give my all. I will face new challenges, I will wear other colours, but first, and for the last time: ¡#AllezParis! ❤💙 @PSG_English— Sergio Ramos (@SergioRamos) June 2, 2023
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