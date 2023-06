ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ объявил об уходе Серхио Рамоса из клуба

Французский «ПСЖ» официально объявил об уходе из клуба защитника Серхио Рамоса.

37-летний испанец покинет команду в качестве свободного агента. Его контракт действует до конца июня 2023 года, и парижане не будут продлевать соглашение.

Рамос выступал за «ПСЖ» два сезона, с июля 2021 года. За это время он провел 57 матчей и забил 5 голов, если учитывать все турниры.

Испанец дважды выиграл с парижанами чемпионат Франции и один раз стал победителем Суперкубка страны.

Серхио Рамос может продолжить карьеру в испанской «Севилье», которая его воспитала в юношеские годы.

Paris Saint-Germain warmly thanks @SergioRamos , who is preparing to leave the capital after two seasons defending the colors of the Club. 🔴🔵 #MerciRamos https://t.co/3TuYMEgGMX

Paris Saint-Germain is delighted to have seen @SergioRamos defend our colors with such determination and sincerely wishes him the best for the rest of his career.#MerciRamos 🔴🔵



