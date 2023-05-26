Рамос отказал ПСЖ в новом контракте

Клуб «ПСЖ» предложил защитнику Серхио Рамосу новый контракт, но тот отказался от его подписания.

Договор якобы был рассчитан на один сезон. При этом по новому контракту «ПСЖ» желал сократить зарплату Рамоса в два раза. Игрок такой вариант отклонил.

Сообщается, что Серхио Рамос, вероятнее всего, ждет предложения от других клубов. Защитника хочет видеть у себя некий клуб из Саудовской Аравии.

Рамос выступает за «ПСЖ» с 2021 года, перебравшись в Париж из мадридского «Реала» в статусе свободного агента.