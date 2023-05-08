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Франция
08 мая 2023, 07:00 | Обновлено 08 мая 2023, 07:22
63
0

Серхио Рамос провел 1000-й официальный матч

Защитник ПСЖ достиг юбилейной отметки

08 мая 2023, 07:00 | Обновлено 08 мая 2023, 07:22
63
0
Серхио Рамос провел 1000-й официальный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

В 34-м туре французской Лиги 1 ПСЖ на выезде выиграл у «Труа» со счетом 3:1.

За парижан весь матч отыграл защитник Серхио Рамос. Для 37-летнего испанца этот поединок стал 1000-м официальным в карьере.

671 матч Рамос провел за «Реал», 180 – за сборную Испании, 54 – за ПСЖ, 50 – за «Севилью», 31 – за «Севилью Б», 7 – за сборную Испании U-19, 6 – за сборную Испании U-21, 1 – за сборную Испании U-17.

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Серхио Рамос ПСЖ
Источник Sport.ua
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