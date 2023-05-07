До чемпионства рукой подать. ПСЖ с голом Мбаппе в гостях обыграл Труа

Вечером 7 мая в матче 34-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» в гостях обыграл «Труа» со счетом 3:1.

У парижской команды голы забили Килиан Мбаппе, Витинья и Фабиан Руис. У хозяев поля гол престижа провел Ксавье Шавалерен.

За 4 тура до финиша «ПСЖ» уверенно лидирует с 78 очками, опережая «Ланс» (72) и «Марсель» (70).

«Труа» с 22 баллами остается на предпоследней 19-й позиции, и шансов на выживание в элитной дивизионе практически нет.

Лига 1. 34-й тур, 7 мая

Труа – ПСЖ – 1:3

Голы: Шавалерен, 83 – Мбаппе, 8, Витинья, 59, Фабиан Руис, 86

ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 8 мин.

ГОЛ! 0:2. Витинья, 59 мин.

ГОЛ! 1:2. Шавалерен, 83 мин.

ГОЛ! 1:3. Фабиан Руис, 86 мин.