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  4. До чемпионства рукой подать. ПСЖ с голом Мбаппе в гостях обыграл Труа
Чемпионат Франции
Труа
07.05.2023 21:45 – FT 1 : 3
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
07 мая 2023, 23:59 | Обновлено 08 мая 2023, 00:29
88
0

До чемпионства рукой подать. ПСЖ с голом Мбаппе в гостях обыграл Труа

«ПСЖ» уверенно лидирует с 78 очками, опережая «Ланс» (72) и «Марсель» (70)

07 мая 2023, 23:59 | Обновлено 08 мая 2023, 00:29
88
0
До чемпионства рукой подать. ПСЖ с голом Мбаппе в гостях обыграл Труа
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 мая в матче 34-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» в гостях обыграл «Труа» со счетом 3:1.

У парижской команды голы забили Килиан Мбаппе, Витинья и Фабиан Руис. У хозяев поля гол престижа провел Ксавье Шавалерен.

За 4 тура до финиша «ПСЖ» уверенно лидирует с 78 очками, опережая «Ланс» (72) и «Марсель» (70).

«Труа» с 22 баллами остается на предпоследней 19-й позиции, и шансов на выживание в элитной дивизионе практически нет.

Лига 1. 34-й тур, 7 мая

Труа – ПСЖ – 1:3

Голы: Шавалерен, 83 – Мбаппе, 8, Витинья, 59, Фабиан Руис, 86

ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 8 мин.

ГОЛ! 0:2. Витинья, 59 мин.

ГОЛ! 1:2. Шавалерен, 83 мин.

ГОЛ! 1:3. Фабиан Руис, 86 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (ПСЖ).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Ксавье Шавалерен (Труа).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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ПСЖ Труа чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Лига 1 Килиан Мбаппе Витинья (ПСЖ) Фабиан Руис Ксавье Шавалерен
Источник Sport.ua
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