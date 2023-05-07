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Чемпионат Франции
Труа
07.05.2023 21:45 - : -
ПСЖ
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Франция
07 мая 2023, 05:50 | Обновлено 07 мая 2023, 05:51
48
0

Труа – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 7 мая в 21:45 по Киеву

07 мая 2023, 05:50 | Обновлено 07 мая 2023, 05:51
48
0
Труа – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

7 мая на «Стад де л'Об» пройдет матч 34-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Труа» встретится с «ПСЖ». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Труа

Команда за последние 2 десятилетия ни разу не проводила в высшем французском футбольном дивизионе более 2-х лет кряду. И даже провела сезон 2009/2010 в 3-й лиге страны. В 2021-м ESTAC, после трехлетней паузы, получилось вернуться на элитный уровень. И для начала получилось финишировать на спасительном, 15-м месте. Но сейчас снова у детища, что входит во франшизу с вершиной в виде Манчестер Сити, мало что получается. Меняются наставники, но победы даются редко, а очков крайне мало, из-за чего уже в апреле отставание стало безнадежным. Достаточно сказать, что после 2:1 со Страсбуром, состоявшихся еще 2-го января, не удавалось выиграть ни разу ни в одном из турниров. Вот и с Ниццей дома, пропустив уже на 2-й минуте, так и проиграли.

ПСЖ

Клуб в очередной раз провалил сезон. Причина в том, что Лига чемпионов закончилась для них уже в 1/8 финале, поражениями от нестабильной Баварии. А не секрет, что ближневосточные владельцы давно бредят взятием Ушастого. В итоге только однажды, при Тухеле, удавалось дойти до финала - но и он был проигран. После этого, как правило, были вылеты в первом же раунде плей-офф, и при Галтье в этом плане ничего не изменилось. Кристоф сейчас, кстати, угодил в скандал, и вряд ли останется на следующий сезон. Маловероятно, что задержится в столице Франции и Месси - того еще и отстранили после несанкционированного отпуска. Впрочем, даже в такой ситуации, на голом классе, получается держаться на хорошей дистанции от лучшего из преследователей.

Статистика личных встреч

Год назад, в мае 2022-го, Труа ухитрился взять ничью у ПСЖ, которому уже ничего не нужно было. Но и до, и после, конечно же, выигрывали парижане.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько крупно выиграет чемпион. Жадничать не стоит - симпатично смотрится фора -1,5 гола на гостей (коэффициент - 1,88).

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Труа ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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