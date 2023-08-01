Серхио Рамос определился с новым клубом

Защитник Серхио Рамос вскоре станет игроком турецкого клуба «Галатасарай».

37-летний игрок, имея статус свободного агента, уже согласовал контракт со стамбульцами.

Напомним, два последних сезона Серхио Рамос защищал цвета парижского «ПСЖ». До этого он играл за мадридский «Реал» и «Севилью».

Ранее стало известно, что Серхио Рамос вновь не станет игроком «Севильи».