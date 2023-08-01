Испания01 августа 2023, 10:33 | Обновлено 01 августа 2023, 10:46
2852
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Серхио Рамос определился с новым клубом
Испанский защитник отправится в Турцию
01 августа 2023, 10:33 | Обновлено 01 августа 2023, 10:46
2852
0
Защитник Серхио Рамос вскоре станет игроком турецкого клуба «Галатасарай».
37-летний игрок, имея статус свободного агента, уже согласовал контракт со стамбульцами.
Напомним, два последних сезона Серхио Рамос защищал цвета парижского «ПСЖ». До этого он играл за мадридский «Реал» и «Севилью».
Ранее стало известно, что Серхио Рамос вновь не станет игроком «Севильи».
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