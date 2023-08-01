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Испания
01 августа 2023, 10:33 | Обновлено 01 августа 2023, 10:46
2852
0

Серхио Рамос определился с новым клубом

Испанский защитник отправится в Турцию

01 августа 2023, 10:33 | Обновлено 01 августа 2023, 10:46
2852
0
Серхио Рамос определился с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Защитник Серхио Рамос вскоре станет игроком турецкого клуба «Галатасарай».

37-летний игрок, имея статус свободного агента, уже согласовал контракт со стамбульцами.

Напомним, два последних сезона Серхио Рамос защищал цвета парижского «ПСЖ». До этого он играл за мадридский «Реал» и «Севилью».

Ранее стало известно, что Серхио Рамос вновь не станет игроком «Севильи».

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Серхио Рамос Галатасарай
Источник Twitter
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