В Севилье исключили возвращение Рамоса

Вице-президент «Севильи» Нидо Карраско заявил, что клуб не собирается возвращать Серхио Рамос, несмотря на желание самого игрока:

«Возвращение Рамоса не рассматривается. Это не опция для нас. У нас хорошие отношения с его агентами, но никаких переговоров нет. Это большой игрок, который вырос в нашей академии, но сегодня это не вариант для «Севильи».

Ранее сообщалось о том, что Рамос близок к переходу в «Интер Майами».