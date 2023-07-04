Испания04 июля 2023, 15:27 |
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В Севилье исключили возвращение Рамоса
Клуб не намерен подписывать легендарного защитника
04 июля 2023, 15:27 |
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Вице-президент «Севильи» Нидо Карраско заявил, что клуб не собирается возвращать Серхио Рамос, несмотря на желание самого игрока:
«Возвращение Рамоса не рассматривается. Это не опция для нас. У нас хорошие отношения с его агентами, но никаких переговоров нет. Это большой игрок, который вырос в нашей академии, но сегодня это не вариант для «Севильи».
Ранее сообщалось о том, что Рамос близок к переходу в «Интер Майами».
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