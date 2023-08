Конкурент Зинченко пока остается в Арсенале

Трансфер 23-летнего левого защитника «Арсенала» Нуну Тавареша в «Ноттингем Форест» отменяется, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Пока португалец останется в «Арсенале», но он уже рассматривает варианты с другими клубами. Скорее всего, Нуну покинет «канониров» до закрытия трансферного окна.

«Арсенал» подписал португальца летом 2021 года, заплатив «Бенфике» 8 миллионов евро. В настоящее время Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне Нуну Тавареш играл за «Марсель» на правах годовой аренды. За провансальский клуб он провел 39 матчей, забив в них 6 голов.

Nuno Tavares and Nottingham Forest, deal currently OFF — as he's already considering different options.