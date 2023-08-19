Конкурент Зинченко пока остается в Арсенале

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Нуну Тавареш не перейдет в Ноттингем Форест
Трансфер 23-летнего левого защитника «Арсенала» Нуну Тавареша в «Ноттингем Форест» отменяется, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Пока португалец останется в «Арсенале», но он уже рассматривает варианты с другими клубами. Скорее всего, Нуну покинет «канониров» до закрытия трансферного окна.
«Арсенал» подписал португальца летом 2021 года, заплатив «Бенфике» 8 миллионов евро. В настоящее время Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.
В прошлом сезоне Нуну Тавареш играл за «Марсель» на правах годовой аренды. За провансальский клуб он провел 39 матчей, забив в них 6 голов.
Nuno Tavares and Nottingham Forest, deal currently OFF — as he’s already considering different options. 🌳⛔️ https://t.co/Neo3eMwYCx— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2023
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