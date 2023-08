В матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» в гостях выиграл у команды «Аль-Халидж» (3:1).

У победителей первый для себя гол забил Рияд Марез, экс-форвард «Манчестер Сити». Кроме того, отличились Рожер Ибаньес и Сумайхан Альнабит. У хозяев поля Мансур Хамзи забил единственный ответный гол.

Чемпионат Саудовской Аравии, 2-й тур, 17 августа

Аль-Халидж – Аль-Ахли – 1:3

Голы: Хамзи, 58 – Ибаньес, 9, Марез, 45+1, Альнабит, 90+11

ВИДЕО. Первый гол Мареза помог Аль-Ахли выиграть во 2-м туре чемпионата

Riyad Mahrez scores a great goal with Al-Ahly with his weak foot against the Gulf! An imaginary goal 😨😨😨😨💚#AlAhli #الاهلي #الاهلي_الخليج

