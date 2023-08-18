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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Халидж
17.08.2023 21:00 – FT 1 : 3
Аль-Ахли Джидда
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Саудовская Аравия
18 августа 2023, 12:17 | Обновлено 18 августа 2023, 13:02
556
0

ВИДЕО. Первый гол Мареза помог Аль-Ахли выиграть во 2-м туре чемпионата

Саудовский «Аль-Ахли» в гостях выиграл у команды «Аль-Халидж»

18 августа 2023, 12:17 | Обновлено 18 августа 2023, 13:02
556
0
ВИДЕО. Первый гол Мареза помог Аль-Ахли выиграть во 2-м туре чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

В матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» в гостях выиграл у команды «Аль-Халидж» (3:1).

У победителей первый для себя гол забил Рияд Марез, экс-форвард «Манчестер Сити». Кроме того, отличились Рожер Ибаньес и Сумайхан Альнабит. У хозяев поля Мансур Хамзи забил единственный ответный гол.

Чемпионат Саудовской Аравии, 2-й тур, 17 августа

Аль-Халидж – Аль-Ахли – 1:3

Голы: Хамзи, 58 – Ибаньес, 9, Марез, 45+1, Альнабит, 90+11

ВИДЕО. Первый гол Мареза помог Аль-Ахли выиграть во 2-м туре чемпионата

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Сумайхан Аль-Набит (Аль-Ахли Джидда).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Мансур Хамзи (Аль-Халидж).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Аль-Ахли Джидда).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Рожер Ибаньес (Аль-Ахли Джидда).
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Источник Sport.ua
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