ВИДЕО. Первый гол Мареза помог Аль-Ахли выиграть во 2-м туре чемпионата
Саудовский «Аль-Ахли» в гостях выиграл у команды «Аль-Халидж»
В матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» в гостях выиграл у команды «Аль-Халидж» (3:1).
У победителей первый для себя гол забил Рияд Марез, экс-форвард «Манчестер Сити». Кроме того, отличились Рожер Ибаньес и Сумайхан Альнабит. У хозяев поля Мансур Хамзи забил единственный ответный гол.
Чемпионат Саудовской Аравии, 2-й тур, 17 августа
Аль-Халидж – Аль-Ахли – 1:3
Голы: Хамзи, 58 – Ибаньес, 9, Марез, 45+1, Альнабит, 90+11
ВИДЕО. Первый гол Мареза помог Аль-Ахли выиграть во 2-м туре чемпионата
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— SIR NOBEL (@TICCR7) August 17, 2023
Riyad Mahrez scores a great goal with Al-Ahly with his weak foot against the Gulf! An imaginary goal 😨😨😨😨💚#AlAhli #الاهلي #الاهلي_الخليج
pic.twitter.com/Afbv9q0IcG
События матча
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