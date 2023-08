Гаэль МОНФИС – о травме: «Физио очень помог. Сказал, что связка в порядке»

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис в первом раунде Мастерса в Цинциннати обыграл британца Кэмерона Норри.

В середине первого сета Монфис при выполнении дроп-шота, как ему показалось, травмировал левое колено, в результате чего он дернулся от боли и начал сильно хромать.

«Физио, когда вышел на корт, очень помог, если честно. Он сказал мне, что связка в порядке, все нормально, вроде бы все стабильно. Он больше успокаивал меня в этом плане, что, возможно, все не так уж плохо.

Мне нужно было выбросить это из головы и оставаться сосредоточенным. Я чувствовал себя хорошо все эти недели... Я верил, что смогу выиграть даже с этой болью, и я сделал это», – сказал француз.

Монфис признался, что левое колено все еще беспокоит его, и поведал о своей многолетней борьбе за сохранение хорошей формы и постоянный график выступлений.

«Говорить об этом довольно сложно, потому что трудно быть на месте спортсмена. Люди видят только хорошее. Спортсмены всегда улыбаются, всегда показывают шоу, харизму, победы, последователей, красивые фотографии и все такое. Их никогда нет рядом, когда идет дождь, когда тренер кричит на тебя, что тебе нужно работать, и все такое.

Они думают, что мы роботы. Типа, вот это да, мы просыпаемся и с огромным удовольствием бежим на часовую пробежку и занимаемся фитнесом.

Некоторые дни бывают сложнее, как и у всех. В этом мы лучше как спортсмены, потому что у нас есть эта дисциплина», – сказал Гаэль.

Во втором раунде Монфис сыграет против австралийского теннисиста Алекса де Минаура.

