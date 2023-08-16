Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гаэль МОНФИС – о травме: «Физио очень помог. Сказал, что связка в порядке»
ATP
16 августа 2023, 15:23 |
235
1

Гаэль МОНФИС – о травме: «Физио очень помог. Сказал, что связка в порядке»

Французский теннисист успокоился и смог довести матч до победы

16 августа 2023, 15:23 |
235
1
Гаэль МОНФИС – о травме: «Физио очень помог. Сказал, что связка в порядке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис в первом раунде Мастерса в Цинциннати обыграл британца Кэмерона Норри.

В середине первого сета Монфис при выполнении дроп-шота, как ему показалось, травмировал левое колено, в результате чего он дернулся от боли и начал сильно хромать.

«Физио, когда вышел на корт, очень помог, если честно. Он сказал мне, что связка в порядке, все нормально, вроде бы все стабильно. Он больше успокаивал меня в этом плане, что, возможно, все не так уж плохо.

Мне нужно было выбросить это из головы и оставаться сосредоточенным. Я чувствовал себя хорошо все эти недели... Я верил, что смогу выиграть даже с этой болью, и я сделал это», – сказал француз.

Монфис признался, что левое колено все еще беспокоит его, и поведал о своей многолетней борьбе за сохранение хорошей формы и постоянный график выступлений.

«Говорить об этом довольно сложно, потому что трудно быть на месте спортсмена. Люди видят только хорошее. Спортсмены всегда улыбаются, всегда показывают шоу, харизму, победы, последователей, красивые фотографии и все такое. Их никогда нет рядом, когда идет дождь, когда тренер кричит на тебя, что тебе нужно работать, и все такое.

Они думают, что мы роботы. Типа, вот это да, мы просыпаемся и с огромным удовольствием бежим на часовую пробежку и занимаемся фитнесом.

Некоторые дни бывают сложнее, как и у всех. В этом мы лучше как спортсмены, потому что у нас есть эта дисциплина», – сказал Гаэль.

Во втором раунде Монфис сыграет против австралийского теннисиста Алекса де Минаура.

По теме:
Гаэль Монфис – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
50 побед в сезоне. Алькарас выиграл стартовый матч на Мастерсе в Цинциннати
травма ATP Цинциннати Гаэль Монфис Кэмерон Норри
Источник Tennis.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
Футбол | 15 августа 2023, 16:34 45
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»

Виктор Леоненко раскритиковал Цыганкова за призыв поддержать «Динамо» Киев

Топ-5 «белых» игроков нового сезона НБА
Баскетбол | 16 августа 2023, 13:12 4
Топ-5 «белых» игроков нового сезона НБА
Топ-5 «белых» игроков нового сезона НБА

Блогер Sport.ua – о лучших игроках предстоящего сезона с белым цветом кожи

Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Баскетбол | 15.08.2023, 21:51
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Скандальный экс-игрок Шахтера прибыл в Одессу на просмотр к Григорчуку
Футбол | 15.08.2023, 21:47
Скандальный экс-игрок Шахтера прибыл в Одессу на просмотр к Григорчуку
Скандальный экс-игрок Шахтера прибыл в Одессу на просмотр к Григорчуку
Киченок успешно стартовала в парном разряде на крупном турнире в Цинциннати
Теннис | 16.08.2023, 07:31
Киченок успешно стартовала в парном разряде на крупном турнире в Цинциннати
Киченок успешно стартовала в парном разряде на крупном турнире в Цинциннати
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Игорь Городищев
Козак ! )..
Рашисти там пишуть "suit monkey" - так це вони і є ...! )
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
15.08.2023, 13:06 2
Футбол
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
15.08.2023, 11:52 16
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
15.08.2023, 13:55 24
Футбол
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
15.08.2023, 12:27 14
Бокс
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
15.08.2023, 08:51 67
Футбол
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
14.08.2023, 19:02 46
Футбол
Усик назвал лучшего бойца Pound for pound на сегодняшний день
Усик назвал лучшего бойца Pound for pound на сегодняшний день
15.08.2023, 12:54 1
Бокс
Стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин
Стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин
14.08.2023, 17:25 3
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем