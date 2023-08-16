ВИДЕО. Камбек с травмой. Муж Свитолиной обыграл 15-ю ракетку в Цинциннати

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 211) вышел в 1/16 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Цинциннати (США).

В первом раунде соревнований француз в трех сетах обыграл британца Кэмерона Норри (АТР 15) за 2 часа и 4 минуты.

АТР 1000 Цинциннати. Хард. 1/32 финала

Кэмерон Норри (Великобритания) [13] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 4:6, 3:6

В середине первой партии Гаэль начал хромать и вызвал на корт врача. Однако, несмотря на полученное повреждение, француз все-таки смог оформить камбек и выиграть матч у 15-й ракетки мира!

В 1/16 финала Мастерса Гаэль сыграет против австралийского теннисиста Алекса де Минаура.