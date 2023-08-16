ВИДЕО. Камбек с травмой. Муж Свитолиной обыграл 15-ю ракетку в Цинциннати
Гаэль Монфис в трех сетах выиграл у Кэмерона Норри
Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 211) вышел в 1/16 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Цинциннати (США).
В первом раунде соревнований француз в трех сетах обыграл британца Кэмерона Норри (АТР 15) за 2 часа и 4 минуты.
АТР 1000 Цинциннати. Хард. 1/32 финала
Кэмерон Норри (Великобритания) [13] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 4:6, 3:6
В середине первой партии Гаэль начал хромать и вызвал на корт врача. Однако, несмотря на полученное повреждение, француз все-таки смог оформить камбек и выиграть матч у 15-й ракетки мира!
В 1/16 финала Мастерса Гаэль сыграет против австралийского теннисиста Алекса де Минаура.
Хайлайты матча:
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