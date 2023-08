Манчестер Сити готов отпустить Ляпорта в Аравию, решение за игроком

«Манчестер Сити» готов дать зеленый свет на переход в «Аль-Наср» 29-летнему Эмерику Ляпорту, сообщает Фабрицио Романо.

Официального предложения для «Сити» от саудитов еще не было, сейчас они сосредоточены на достижении договоренности с самим игроком.

Ляпорт перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетика» Бильбао зимой 2018 года за 65 миллионов евро. Эмерик отыграл за «горожан» 180 матчей и выиграл все возможные трофеи.

Испанец является одним из немногих игроков, сменявших футбольное гражданство. Летом 2021, после очередного решения Дидье Дешама не вызвать Эмерика в сборную Франции, Ляпорт взял испанский паспорт и поехал на Евро-2021 в составе «Фурии Роха».

Understand Al Nassr have improved their salary bid to sign Aymeric Laporte. No formal proposal yet but verbal discussions advancing on personal terms 🚨🟡🔵🇪🇸 #AlNassr



City are open to give the green light, up to the player. pic.twitter.com/685HXfP5AY