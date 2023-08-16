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Англия
16 августа 2023, 13:25 | Обновлено 16 августа 2023, 13:26
413
0

Манчестер Сити готов отпустить Ляпорта в Аравию, решение за игроком

«Аль-Наср» сделал испанцу заманчивое предложение

16 августа 2023, 13:25 | Обновлено 16 августа 2023, 13:26
413
0
Манчестер Сити готов отпустить Ляпорта в Аравию, решение за игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт

«Манчестер Сити» готов дать зеленый свет на переход в «Аль-Наср» 29-летнему Эмерику Ляпорту, сообщает Фабрицио Романо.

Официального предложения для «Сити» от саудитов еще не было, сейчас они сосредоточены на достижении договоренности с самим игроком.

Ляпорт перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетика» Бильбао зимой 2018 года за 65 миллионов евро. Эмерик отыграл за «горожан» 180 матчей и выиграл все возможные трофеи.

Испанец является одним из немногих игроков, сменявших футбольное гражданство. Летом 2021, после очередного решения Дидье Дешама не вызвать Эмерика в сборную Франции, Ляпорт взял испанский паспорт и поехал на Евро-2021 в составе «Фурии Роха».

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Эмерик Ляпорт Аль-Наср Эр-Рияд Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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