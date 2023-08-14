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Италия
14 августа 2023, 18:07 | Обновлено 14 августа 2023, 18:16
771
0

Романо: Марко Арнаутович – игрок Интера

Соглашение достигнуто, переход состоится на этой неделе

14 августа 2023, 18:07 | Обновлено 14 августа 2023, 18:16
771
0
Романо: Марко Арнаутович – игрок Интера
Sky Sports. Марко Арнаутович

Австрийский центральный нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович возвращается в «Интер» после 13 лет в других командах, сообщает Фабрицио Романо. Трансфер обойдется «Интеру» в сумму до 10 миллионов евро, если учитывать бонусы.

34-летний австриец уже давно согласился на переход в миланский гранд. Медицинские обследования запланированы на текущую неделю.

Марко уже играл за «Интер» и даже выигрывал в его составе Лигу Чемпионов. Это был сезон 2009/10, тогда «Твенте» отдал молодого австрийца в аренду миланцам, но Марко запомнился лишь своей плохой дисциплиной, из-за чего сыграл всего 3 матча и не был выкуплен.

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трансферы Болонья Интер Милан Марко Арнаутович трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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