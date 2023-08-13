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Англия
13 августа 2023, 22:14 | Обновлено 13 августа 2023, 22:24
389
0

ОФИЦИАЛЬНО. Макс Ааронс – игрок Борнмута

Английский защитник стал игроком английского клуба

13 августа 2023, 22:14 | Обновлено 13 августа 2023, 22:24
389
0
ОФИЦИАЛЬНО. Макс Ааронс – игрок Борнмута
Twitter. Макс Ааронс

Английский защитник Макс Ааронс перешел в клуб «Борнмут» из «Норвича».

23-летний Макс подписал контракт с «вишнями» до конца сезона 2027/28 и попрощался с «канарейками». Ааронс перешёл в Норвич за 7 миллионов фунтов стерлингов + 5–6 млн в качестве бонусов.

До этого Макс играл за «канареек» (48 матчей, 1 гол в прошлом сезоне).

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Источник Sport.ua
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