Англия13 августа 2023, 22:14 | Обновлено 13 августа 2023, 22:24
389
0
ОФИЦИАЛЬНО. Макс Ааронс – игрок Борнмута
Английский защитник стал игроком английского клуба
13 августа 2023, 22:14 | Обновлено 13 августа 2023, 22:24
389
0
Английский защитник Макс Ааронс перешел в клуб «Борнмут» из «Норвича».
23-летний Макс подписал контракт с «вишнями» до конца сезона 2027/28 и попрощался с «канарейками». Ааронс перешёл в Норвич за 7 миллионов фунтов стерлингов + 5–6 млн в качестве бонусов.
До этого Макс играл за «канареек» (48 матчей, 1 гол в прошлом сезоне).
Читайте также:Манчестер Юнайтед нацелился на игрока Норвича
Delighted to be here! I can’t wait to get started and achieve all of our goals this season. See you on Saturday for the first time Cherries!🍒❤️ @afcbournemouth pic.twitter.com/g66wWuOvCN— Max Aarons (@maxaarons2) August 10, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 августа 2023, 23:38 16
«Быки» разгромили «Баварию» в матче за трофей
Футбол | 13 августа 2023, 15:28 11
Тренер «Реала» – об игре украинского голкипера
Футбол | 13.08.2023, 20:34
Футбол | 13.08.2023, 21:27
Футбол | 13.08.2023, 09:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.08.2023, 22:04 15
11.08.2023, 16:04 19
Теннис
12.08.2023, 18:47 2
13.08.2023, 09:02 6
13.08.2023, 01:50 12
12.08.2023, 18:01 13
13.08.2023, 14:24