ОФИЦИАЛЬНО. Макс Ааронс – игрок Борнмута

Английский защитник Макс Ааронс перешел в клуб «Борнмут» из «Норвича».

23-летний Макс подписал контракт с «вишнями» до конца сезона 2027/28 и попрощался с «канарейками». Ааронс перешёл в Норвич за 7 миллионов фунтов стерлингов + 5–6 млн в качестве бонусов.

До этого Макс играл за «канареек» (48 матчей, 1 гол в прошлом сезоне).

Delighted to be here! I can’t wait to get started and achieve all of our goals this season. See you on Saturday for the first time Cherries!🍒❤️ @afcbournemouth pic.twitter.com/g66wWuOvCN