Пятов – на посту! Шахтер назвал состав на матч с Тоттенхэмом

В 16:00 по киевскому времени в Лондоне начнется товарищеский благотворительный матч между местным клубом «Тоттенхэм» и донецким «Шахтером».

Эта игра также станет прощальной для легендарного голкипера «горняков» Андрея Пятова.

«Шахтер» назвал свой стартовый состав на поединок. Неудивительно, что с первых минут место в воротах команды займет Пятов.

«Шахтер»: Пятов – Крыськив, Зубков, Гочолеишвили, Сикан, Келси, Топалов, Бондаренко, Матвиенко, Назарина, Козик.

🧡 Андрій Пятов – у старті! 👏



⚒ Склад «Шахтаря» на благодійний матч із @SpursOfficial у Лондоні.



🔴 Дивіться пряму трансляцію поєдинку на каналі XSPORT.



Усі кошти, які буде зібрано під час гри, спрямують на гуманітарну допомогу Україні.#Shakhtar #Україна #ТоттенгемШахтар pic.twitter.com/GWBIbykloi — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 6, 2023