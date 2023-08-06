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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 15:14 | Обновлено 06 августа 2023, 15:22
1713
2

Пятов – на посту! Шахтер назвал состав на матч с Тоттенхэмом

Команды проведут в Лондоне благотворительный поединок

06 августа 2023, 15:14 | Обновлено 06 августа 2023, 15:22
1713
2
Пятов – на посту! Шахтер назвал состав на матч с Тоттенхэмом
ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

В 16:00 по киевскому времени в Лондоне начнется товарищеский благотворительный матч между местным клубом «Тоттенхэм» и донецким «Шахтером».

Эта игра также станет прощальной для легендарного голкипера «горняков» Андрея Пятова.

«Шахтер» назвал свой стартовый состав на поединок. Неудивительно, что с первых минут место в воротах команды займет Пятов.

«Шахтер»: Пятов – Крыськив, Зубков, Гочолеишвили, Сикан, Келси, Топалов, Бондаренко, Матвиенко, Назарина, Козик.

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Где смотреть онлайн прощальный матч Пятова Тоттенхэм – Шахтер
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Источник Sport.ua
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