Пятов – на посту! Шахтер назвал состав на матч с Тоттенхэмом
Команды проведут в Лондоне благотворительный поединок
В 16:00 по киевскому времени в Лондоне начнется товарищеский благотворительный матч между местным клубом «Тоттенхэм» и донецким «Шахтером».
Эта игра также станет прощальной для легендарного голкипера «горняков» Андрея Пятова.
«Шахтер» назвал свой стартовый состав на поединок. Неудивительно, что с первых минут место в воротах команды займет Пятов.
«Шахтер»: Пятов – Крыськив, Зубков, Гочолеишвили, Сикан, Келси, Топалов, Бондаренко, Матвиенко, Назарина, Козик.
🧡 Андрій Пятов – у старті! 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 6, 2023
⚒ Склад «Шахтаря» на благодійний матч із @SpursOfficial у Лондоні.
🔴 Дивіться пряму трансляцію поєдинку на каналі XSPORT.
Усі кошти, які буде зібрано під час гри, спрямують на гуманітарну допомогу Україні.#Shakhtar #Україна #ТоттенгемШахтар pic.twitter.com/GWBIbykloi
Ange Postecoglou names his first starting XI at @SpursStadium! 🔢— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2023
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