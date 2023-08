Пятов – на посту! Шахтер назвал состав на матч с Тоттенхэмом

В 16:00 по киевскому времени в Лондоне начнется товарищеский благотворительный матч между местным клубом «Тоттенхэм» и донецким «Шахтером».

Эта игра также станет прощальной для легендарного голкипера «горняков» Андрея Пятова.

«Шахтер» назвал свой стартовый состав на поединок. Неудивительно, что с первых минут место в воротах команды займет Пятов.

«Шахтер»: Пятов – Крыськив, Зубков, Гочолеишвили, Сикан, Келси, Топалов, Бондаренко, Матвиенко, Назарина, Козик.

Ange Postecoglou names his first starting XI at @SpursStadium! 🔢