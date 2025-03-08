Минай – Буковина – 0:2. Видео голов и обзор матча

«Буковина» и «Минай» готовятся ко второй части сезона. Команды провели спарринг на резервном поле стадиона «Авангард» в Ужгороде.

«Минай» ищет замену футболистам, которые покинули клуб зимой. В команде на просмотре находится много потенциальных новичков. Игровые связи пока не налажены в должной мере и команде приходится непросто в контрольных матчах.

«Буковина» действовала активно и на 20-й минуте открыла счет. Родион Плакса замкнул прострел с фланга. Команда могла увеличить преимущество, но Виталий Кольцов не реализовал пенальти.

В перерыве тренерский штаб «Буковины» провел десять замен. И практически сразу после свистка Андрей Андрейчук отправил в ворота «Миная» второй мяч.

8 марта. Контрольный матч. Ужгород, стадион «Авангард» (искусственное поле)

«Минай» – «Буковина» – 0:2

Голы: Плакса (20), Андрейчук (47).

«Минай» (стартовый состав): ИНП (игрок на просмотре), Дмитрук, ИНП, ИНП, ИНП, Прихна, Воробчак, Е. Рязанцев, Матюшенко, ИНП, ИНП.

«Буковина»: Пономаренко (Погорилый, 32), Солдат (Шинкаренко, 46), Бусько (Лопыренок, 46), Безуглый (Прокопчук, 46), Морговский (Рудавский, 46), Кольцов (К) (Хамелюк, 46), Плакса (Стецюра, 46), ИНП (Килевый, 46), Тищенко (Скицко, 46), Бодня (Илика, 46), Бойчук (Андрейчук, 46).

Запасные: Каневцев, Балан.

На 34 минуте игры Виталий Кольцов не реализовал пенальти (голкипер).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча