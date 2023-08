ВИДЕО. Бензема не забил с пенальти. Аль-Хиляль выбил Аль-Иттихад из КАЧ

5 августа состоялся матч 1/4 финала Кубка арабских чемпионов между клубами «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «лидеров».

За «Аль-Хиляль» отличились Сергей Милинкович-Савич, аль-Давсари и Малком. У «Аль-Иттихада» забил Ромариньо. На 79-й минуте игры звездный французский форвард Карим Бензема мог сократить отставание «тигров», но не забил с пенальти.

В полуфинале КАЧ «Аль-Хиляль» сыграет против победителя матча «Аль-Шабаб» – «Аль-Вахда».

Кубок арабских чемпионов. 1/4 финала

Аль-Иттихад – Аль-Хиляль – 1:3

Голы: Ромариньо, 56 – Милинкович-Савич, 14. аль-Давсари, 45+3, Малком, 70

Видеообзор матча:

