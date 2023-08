ОФИЦИАЛЬНО. Милан пополнился американским полузащитником из Валенсии

Американский полузащитник Юнус Муса официально перешел из испанской «Валенсии» в итальянский «Милан».

20-летний хавбек сборной США подписал контракт с миланским клубом на 5 сезонов, до лета 2028 года.

Левантийцы получат от россонери за трансфер сумму в размере 18 млн евро + 2 млн евро бонусами.

Юнус Муса провел 27 матчей за сборную США. За три сезона в Валенсии он сыграл 108 поединков и забил 5 голов, если учитывать все турниры.

Ранее игроком Милана стал другой американский футболист Кристиан Пулишич.