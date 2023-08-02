Англия02 августа 2023, 14:11 |
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ВИДЕО. Дальним ударом. Мудрик забил красивый гол на тренировке
Команда завершает подготовку к сезону
02 августа 2023, 14:11 |
1647
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На тренировке «Челси» перед последним контрольным матчем в рамках подготовки к сезону украинскому вингеру Михаилу Мудрику удалось забить красивый гол дальним ударом.
Михаил во время предсезонки сыграл в двух матчах и забил один гол.
Misha Mudryk is on FIRE in training! 🔥 #BluesInTheUSA pic.twitter.com/1y32BjxO8l— Feroze Ali (@feroze17) August 2, 2023
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Комментарии 2
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Так що - так ніхто не пояснив, чого Мудрика не випустили в останньому товарняку? Коли тренер випустив 12 людей, здається на заміни і тільки воротар та два гравці зі всієї заявки не вийшли. Серед них Мудрик. Хоча він розминався і бігав в перерві.Значить травми нема? Це була якась виховна робота від тренера?
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