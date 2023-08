ВИДЕО. Дальним ударом. Мудрик забил красивый гол на тренировке

На тренировке «Челси» перед последним контрольным матчем в рамках подготовки к сезону украинскому вингеру Михаилу Мудрику удалось забить красивый гол дальним ударом.

Михаил во время предсезонки сыграл в двух матчах и забил один гол.

Misha Mudryk is on FIRE in training! 🔥 #BluesInTheUSA pic.twitter.com/1y32BjxO8l