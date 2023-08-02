Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дальним ударом. Мудрик забил красивый гол на тренировке
Англия
02 августа 2023, 14:11 |
1647
2

ВИДЕО. Дальним ударом. Мудрик забил красивый гол на тренировке

Команда завершает подготовку к сезону

02 августа 2023, 14:11 |
1647
2
ВИДЕО. Дальним ударом. Мудрик забил красивый гол на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

На тренировке «Челси» перед последним контрольным матчем в рамках подготовки к сезону украинскому вингеру Михаилу Мудрику удалось забить красивый гол дальним ударом.

Михаил во время предсезонки сыграл в двух матчах и забил один гол.

По теме:
ВИДЕО. Как новичок Челси не забил решающий пенальти Шахтеру за Ренн
ОФИЦИАЛЬНО. Челси купил 19-летнего опорника из Ренна
Мудрика включили в число игроков АПЛ, от которых ждут прорыва
Челси Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 назвал сроки восстановления Волынца после жуткой травмы
Футбол | 02 августа 2023, 12:52 0
Днепр-1 назвал сроки восстановления Волынца после жуткой травмы
Днепр-1 назвал сроки восстановления Волынца после жуткой травмы

29-летний голкипер выбыл на несколько недель

КУЧЕР: «Отравились 8 футболистов и 7 сотрудников. Они не спали всю ночь»
Футбол | 01 августа 2023, 23:59 13
КУЧЕР: «Отравились 8 футболистов и 7 сотрудников. Они не спали всю ночь»
КУЧЕР: «Отравились 8 футболистов и 7 сотрудников. Они не спали всю ночь»

Коуч «Днепра-1» дал пресс-конференцию после матча с «Панатинаикосом»

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 02.08.2023, 07:59
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Сотрясение мозга 3-й степени. Стали известны сроки восстановления Волынца
Футбол | 02.08.2023, 09:04
Сотрясение мозга 3-й степени. Стали известны сроки восстановления Волынца
Сотрясение мозга 3-й степени. Стали известны сроки восстановления Волынца
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Футбол | 01.08.2023, 16:44
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Так що - так ніхто не пояснив, чого Мудрика не випустили в останньому товарняку? Коли тренер випустив 12 людей, здається на заміни і тільки воротар та два гравці зі всієї заявки не вийшли. Серед них Мудрик. Хоча він розминався і бігав в перерві.Значить травми нема? Це була якась виховна робота від тренера?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
01.08.2023, 09:55 3
Теннис
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
01.08.2023, 22:29 39
Футбол
Калинина в двух сетах проиграла финалистке AO-2021 на турнире в Вашингтоне
Калинина в двух сетах проиграла финалистке AO-2021 на турнире в Вашингтоне
01.08.2023, 22:23 19
Теннис
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
01.08.2023, 03:55 15
Теннис
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
01.08.2023, 17:41
Бокс
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
01.08.2023, 10:33 1
Футбол
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина
01.08.2023, 17:18 24
Футбол
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
31.07.2023, 14:12 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем