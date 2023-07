Все решила серия пенальти. Определен победитель Евро-2023 WU-19

В Бельгии завершился женский чемпионат Европы 2023 по футболу WU-19.

В финальном матче 30 июля встретились Испания и Германия.

В футбольной лотерее Испания победила Германию и выиграла Евро WU-19 второй раз подряд.

Суммарно Германия имеет 6 трофеев, а Франция и Испания – по 5 титулов.

Евро-2023 WU-19. Женщины. Бельгия

Финал, 30 июля, Левен

Испания – Германия – 0:0 (пен. 3:2)

