ОФИЦИАЛЬНО. 31-летний ирландский защитник вернулся в Вулверхэмптон

Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» официально объявил о возвращении 31-летнего ирландского защитника Мэтта Доэрти.

Контракт рассчитан на 3 года. Мэтт вернулся к «волкам» на правах свободного агента. Ранее он покинул мадридский «Атлетико», за который в прошлом сезоне отыграл всего 2 матча и еще 16 в аренде в «Тоттенхэме».

Доэрти играл за «Вулверхэмптон» с 2011 по 2020 год. За это время он сыграл 302 матча, забил 28 гола и отдал 41 ассист.

✍️ How the signing happened 🤝 The manager's view 🐺 Matt's hunger to return Sporting director Matt Hobbs breaks down the Doherty deal. 🗣🗞

💬 "I always feel like I’m improving every single year. I know I've still got a lot to give."



Matt Doherty's second first interview 👇