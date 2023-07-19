ОФИЦИАЛЬНО. Хуан Куадрадо стал игроком итальянского Интера
У колумбийского защитника закончился контракт с туринским «Ювентусом»
Колумбийский защитник Хуан Куадрадо продолжит карьеру в итальянском «Интере».
35-летний футболист подписал контракт с миланским клубом до конца сезона 2023/24.
Летом Куадрадо стал свободным агентом, когда закончился его контракт с туринским «Ювентусом», за который он выступал с 2015 года.
В минувшем сезоне Серии А Куадрадо за «Юве» провел 31 матч, забил 1 гол (если учитывать все турниры – 47 матчей и 2 гола).
Bienvenido 🇨🇴#ForzaInter #WelcomeJuan— Inter (@Inter_en) July 19, 2023
Official photo 📸#ForzaInter #WelcomeJuan pic.twitter.com/vJKFKNlEyN— Inter (@Inter_en) July 19, 2023
Juan Cuadrado's first words as an Inter player 🎙️👇#ForzaInter #WelcomeJuan— Inter (@Inter_en) July 19, 2023
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