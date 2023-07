ОФИЦИАЛЬНО. Хуан Куадрадо стал игроком итальянского Интера

Колумбийский защитник Хуан Куадрадо продолжит карьеру в итальянском «Интере».

35-летний футболист подписал контракт с миланским клубом до конца сезона 2023/24.

Летом Куадрадо стал свободным агентом, когда закончился его контракт с туринским «Ювентусом», за который он выступал с 2015 года.

В минувшем сезоне Серии А Куадрадо за «Юве» провел 31 матч, забил 1 гол (если учитывать все турниры – 47 матчей и 2 гола).

Juan Cuadrado's first words as an Inter player 🎙️👇#ForzaInter #WelcomeJuan