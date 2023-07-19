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Италия
19 июля 2023, 23:37 | Обновлено 19 июля 2023, 23:46
382
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хуан Куадрадо стал игроком итальянского Интера

У колумбийского защитника закончился контракт с туринским «Ювентусом»

19 июля 2023, 23:37 | Обновлено 19 июля 2023, 23:46
382
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хуан Куадрадо стал игроком итальянского Интера
ФК Интер. Хуан Куадрадо

Колумбийский защитник Хуан Куадрадо продолжит карьеру в итальянском «Интере».

35-летний футболист подписал контракт с миланским клубом до конца сезона 2023/24.

Летом Куадрадо стал свободным агентом, когда закончился его контракт с туринским «Ювентусом», за который он выступал с 2015 года.

В минувшем сезоне Серии А Куадрадо за «Юве» провел 31 матч, забил 1 гол (если учитывать все турниры – 47 матчей и 2 гола).

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Ювентус трансферы Интер Милан свободный агент Хуан Куадрадо трансферы Серии A
Источник ФК Интер Милан
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