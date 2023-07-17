Интер подпишет бывшего защитника Ювентуса

35-летний защитник сборной Колумбии Хуан Куадрадо продолжит карьеру в миланском «Интере».

Сообщается, что клуб и игрок уже согласовали между собой контракт сроком на один сезон.

По завершении сезона-2022/2023 Куадрадо покинул туринский «Ювентус», получив статус свободного агента. Игроком «старой синьоры» Хуан был с лета 2015 года.

В предыдущем сезоне Серии А Куадрадо провел 31 матч, забил 1 гол.