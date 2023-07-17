Италия17 июля 2023, 03:20 | Обновлено 17 июля 2023, 03:21
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Интер подпишет бывшего защитника Ювентуса
«Нерадзурри» нужен Хуан Куадрадо
17 июля 2023, 03:20 | Обновлено 17 июля 2023, 03:21
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35-летний защитник сборной Колумбии Хуан Куадрадо продолжит карьеру в миланском «Интере».
Сообщается, что клуб и игрок уже согласовали между собой контракт сроком на один сезон.
По завершении сезона-2022/2023 Куадрадо покинул туринский «Ювентус», получив статус свободного агента. Игроком «старой синьоры» Хуан был с лета 2015 года.
В предыдущем сезоне Серии А Куадрадо провел 31 матч, забил 1 гол.
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