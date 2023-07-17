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Италия
17 июля 2023, 03:20 | Обновлено 17 июля 2023, 03:21
46
0

Интер подпишет бывшего защитника Ювентуса

«Нерадзурри» нужен Хуан Куадрадо

17 июля 2023, 03:20 | Обновлено 17 июля 2023, 03:21
46
0
Интер подпишет бывшего защитника Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Куадрадо

35-летний защитник сборной Колумбии Хуан Куадрадо продолжит карьеру в миланском «Интере».

Сообщается, что клуб и игрок уже согласовали между собой контракт сроком на один сезон.

По завершении сезона-2022/2023 Куадрадо покинул туринский «Ювентус», получив статус свободного агента. Игроком «старой синьоры» Хуан был с лета 2015 года.

В предыдущем сезоне Серии А Куадрадо провел 31 матч, забил 1 гол.

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трансферы трансферы Серии A Интер Милан Хуан Куадрадо
Источник Джанлука Ди Марцио
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