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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с Хуаном Куадрадо
Италия
30 июня 2023, 17:30 |
628
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с Хуаном Куадрадо

Колумбийский хавбек стал свободным агентом

30 июня 2023, 17:30 |
628
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с Хуаном Куадрадо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Куадрадо

«Ювентус» на своих страницах в соцсетях попрощался с колумбийским полузащитником Хуаном Куадрадо. Его контракт истекает сегодня, после чего 35-летний колумбиец станет свободным агентом.

Куадрадо выступал за «Ювентус» с лета 2015 года. С туринским клубом 5 раз подряд становился чемпионом Италии и выходил в финал Лиги чемпионов 2017 года.

В сезоне 2022/2023 на счету Куадрадо 2 гола и 4 ассиста в 47 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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Ювентус Хуан Куадрадо свободный агент
Источник ФК Ювентус
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