ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с Хуаном Куадрадо

«Ювентус» на своих страницах в соцсетях попрощался с колумбийским полузащитником Хуаном Куадрадо. Его контракт истекает сегодня, после чего 35-летний колумбиец станет свободным агентом.

Куадрадо выступал за «Ювентус» с лета 2015 года. С туринским клубом 5 раз подряд становился чемпионом Италии и выходил в финал Лиги чемпионов 2017 года.

В сезоне 2022/2023 на счету Куадрадо 2 гола и 4 ассиста в 47 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.