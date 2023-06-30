Италия30 июня 2023, 17:30 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с Хуаном Куадрадо
Колумбийский хавбек стал свободным агентом
30 июня 2023, 17:30 |
628
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«Ювентус» на своих страницах в соцсетях попрощался с колумбийским полузащитником Хуаном Куадрадо. Его контракт истекает сегодня, после чего 35-летний колумбиец станет свободным агентом.
Куадрадо выступал за «Ювентус» с лета 2015 года. С туринским клубом 5 раз подряд становился чемпионом Италии и выходил в финал Лиги чемпионов 2017 года.
В сезоне 2022/2023 на счету Куадрадо 2 гола и 4 ассиста в 47 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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