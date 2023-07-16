Источник: Рияд Марез согласовал условия контракта с саудовским Аль-Ахли
Алжирский полузащитник «Манчестер Сити» дал согласие на трансфер
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез согласовал условия личного контракта с саудовским клубом «Аль-Ахли», информирует журналист Бен Джейкобс
По данным инсайдеров, 32‑летний алжирец за два сезона заработает 43 млн фунтов стерлингов.
В ближайшие 48 часов «Аль‑Ахли» и «Ман Сити» планируют договориться по финансовым условиям сделки.
Riyad Mahrez has verbally agreed terms with Al-Ahli.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 15, 2023
Still work to be done on the club-to-club side over the next 24-48 hours.
Not a done deal yet, but Mahrez is keen on the move and Al-Ahli hope to move fast.🇸🇦 pic.twitter.com/Z0SmniQXIP
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