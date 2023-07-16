Источник: Рияд Марез согласовал условия контракта с саудовским Аль-Ахли

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез согласовал условия личного контракта с саудовским клубом «Аль-Ахли», информирует журналист Бен Джейкобс

По данным инсайдеров, 32‑летний алжирец за два сезона заработает 43 млн фунтов стерлингов.

В ближайшие 48 часов «Аль‑Ахли» и «Ман Сити» планируют договориться по финансовым условиям сделки.