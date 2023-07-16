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16 июля 2023, 20:47 | Обновлено 16 июля 2023, 20:58
541
3

Источник: Рияд Марез согласовал условия контракта с саудовским Аль-Ахли

Алжирский полузащитник «Манчестер Сити» дал согласие на трансфер

16 июля 2023, 20:47 | Обновлено 16 июля 2023, 20:58
541
3
Источник: Рияд Марез согласовал условия контракта с саудовским Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез согласовал условия личного контракта с саудовским клубом «Аль-Ахли», информирует журналист Бен Джейкобс

По данным инсайдеров, 32‑летний алжирец за два сезона заработает 43 млн фунтов стерлингов.

В ближайшие 48 часов «Аль‑Ахли» и «Ман Сити» планируют договориться по финансовым условиям сделки.

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Рияд Марез Аль-Ахли Джидда Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Бен Джейкобс
Источник Twitter
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Иван Качура
Скоро вся увага буде прикута до верблюжого чемпіонату) Ліга зірок.
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Serhii P.
Погодився на доволі невисоку зарплату за мірками СА
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