Источник: Рияд Марез согласовал условия контракта с саудовским Аль-Ахли

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез согласовал условия личного контракта с саудовским клубом «Аль-Ахли», информирует журналист Бен Джейкобс

По данным инсайдеров, 32‑летний алжирец за два сезона заработает 43 млн фунтов стерлингов.

В ближайшие 48 часов «Аль‑Ахли» и «Ман Сити» планируют договориться по финансовым условиям сделки.

Riyad Mahrez has verbally agreed terms with Al-Ahli.



Still work to be done on the club-to-club side over the next 24-48 hours.



Not a done deal yet, but Mahrez is keen on the move and Al-Ahli hope to move fast.🇸🇦 pic.twitter.com/Z0SmniQXIP