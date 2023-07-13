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  4. На Мареза есть покупатель из Саудовской Аравии. Сити может получить 35 млн
Англия
13 июля 2023, 15:59 | Обновлено 13 июля 2023, 16:12
398
0

На Мареза есть покупатель из Саудовской Аравии. Сити может получить 35 млн

Алжирец может покинуть стан чемпиона АПЛ

13 июля 2023, 15:59 | Обновлено 13 июля 2023, 16:12
398
0
На Мареза есть покупатель из Саудовской Аравии. Сити может получить 35 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии намерен купить у «Манчестер Сити» полузащитника Рияда Мареза.

Сообщается, что «горожане» могут выручить с трансфера 32-летнего уроженца Франции 35 млн евро. Заработная плата Мареза будет составлять примерно 30 млн евро за сезон.

Есть версия, что у Рияда Мареза еще нет твердого убеждения, что он хочет: покинуть «Ман Сити» или же продолжить карьеру на «Этихаде».

Напомним, нынешним летом «Аль-Ахли» уже подписал Эдуара Менди из «Челси» и Роберто Фирмино из «Ливерпуля».

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трансферы АПЛ трансферы Манчестер Сити Рияд Марез
Источник The Athletic
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