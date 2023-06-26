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Англия
26 июня 2023, 13:46 |
126
0

Манчестер Сити не хочет отпускать Мареза в Саудовскую Аравию

«Аль-Ахли» предложил игроку 3-летний контракт

26 июня 2023, 13:46 |
126
0
Манчестер Сити не хочет отпускать Мареза в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» продолжает свои попытки подписать полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза. Они готовы предложить 32-летнему алжирцу контракт на три года.

Однако, как сообщает журналист Санти Ауна, «Манчестер Сити» не хочет отпускать Мареза. Ранее сообщалось о том, что «Аль-Ахли» близок к подписанию форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

В нынешнем сезоне на счету Мареза 15 голов и 13 ассистов в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Аль-Ахли Джидда Манчестер Сити Рияд Марез
Источник Footmercato
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