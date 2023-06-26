Аль-Ахли хочет переманить к себе форварда Ливерпуля

Клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии начал переговоры с нападающим Роберто Фирмино, который вскоре получил в «Ливерпуле» статус свободного агента, так как истечет срок действия его контракта.

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Представители «Аль-Ахли» уже донесли до 31-летнего бразильца свои условия возможного сотрудничества и теперь ждут ответа от игрока. Сообщается, что в клубе уже начали подготовку к приезду Фирмино и его медосмотру перед подписанием контракта.

Роберто Фирмино играл за «Ливерпуль» с лета 2015 года. В предыдущем сезоне он забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 35 матчах за «красных».