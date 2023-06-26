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26 июня 2023, 05:17 | Обновлено 26 июня 2023, 05:23
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Аль-Ахли хочет переманить к себе форварда Ливерпуля

Клубу из Джидды интересен Роберто Фирмино

26 июня 2023, 05:17 | Обновлено 26 июня 2023, 05:23
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Аль-Ахли хочет переманить к себе форварда Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии начал переговоры с нападающим Роберто Фирмино, который вскоре получил в «Ливерпуле» статус свободного агента, так как истечет срок действия его контракта.

Представители «Аль-Ахли» уже донесли до 31-летнего бразильца свои условия возможного сотрудничества и теперь ждут ответа от игрока. Сообщается, что в клубе уже начали подготовку к приезду Фирмино и его медосмотру перед подписанием контракта.

Роберто Фирмино играл за «Ливерпуль» с лета 2015 года. В предыдущем сезоне он забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 35 матчах за «красных».

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Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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