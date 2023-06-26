Аль-Ахли хочет переманить к себе форварда Ливерпуля
Клубу из Джидды интересен Роберто Фирмино
Клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии начал переговоры с нападающим Роберто Фирмино, который вскоре получил в «Ливерпуле» статус свободного агента, так как истечет срок действия его контракта.
Представители «Аль-Ахли» уже донесли до 31-летнего бразильца свои условия возможного сотрудничества и теперь ждут ответа от игрока. Сообщается, что в клубе уже начали подготовку к приезду Фирмино и его медосмотру перед подписанием контракта.
Роберто Фирмино играл за «Ливерпуль» с лета 2015 года. В предыдущем сезоне он забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 35 матчах за «красных».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В подготовительный период харьковчане планируют сыграть шесть спаррингов
«Айнтрахт» и «Вердер» заинтересованы в услугах защитника молодежной сборной Украины