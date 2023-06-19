Ювентус нацелился на звездного форварда Ливерпуля

«Ювентус» включился в борьбу за форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который станет свободным агентом в конце июня.

Туринский клуб пытался подписать Фирмино еще год назад, но тогда главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался продавать бразильского форварда. Сейчас «Ювентус» вернулся к кандидатуре Фирмино, и Массимилиано Аллегри ее одобрил.

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего форварда 13 голов и 5 ассистов в 35 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.