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Франция
16 июля 2023, 07:34 | Обновлено 16 июля 2023, 08:37
197
0

ОФИЦИАЛЬНО. Монако усилился голкипером из клуба Ред Булл Зальцбург

Швейцарско-немецкий голкипер Филипп Кён подписал контракт на 5 лет

16 июля 2023, 07:34 | Обновлено 16 июля 2023, 08:37
197
0
ОФИЦИАЛЬНО. Монако усилился голкипером из клуба Ред Булл Зальцбург
ФК Монако. Филипп Кен

Швейцарско-немецкий голкипер Филипп Кён перешел из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» в «Монако».

25-летний вратарь успел поиграть за молодежные сборные Швейцарии и Германии. Он успешно прошел медицинское обследование и присоединился к монегаскам.

Сумма трансфера голкипера оценивается в 8 млн евро, контракт футболиста с «Монако» рассчитан на 5 лет, до лета 2028 года. Филипп сыграл 32 матча в чемпионате Австрии в прошлом сезоне.

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Монако Ред Булл Зальцбург Филипп Кен трансферы трансферы Лиги 1
Источник ФК Монако
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