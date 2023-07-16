ОФИЦИАЛЬНО. Монако усилился голкипером из клуба Ред Булл Зальцбург
Швейцарско-немецкий голкипер Филипп Кён подписал контракт на 5 лет
Швейцарско-немецкий голкипер Филипп Кён перешел из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» в «Монако».
25-летний вратарь успел поиграть за молодежные сборные Швейцарии и Германии. Он успешно прошел медицинское обследование и присоединился к монегаскам.
Сумма трансфера голкипера оценивается в 8 млн евро, контракт футболиста с «Монако» рассчитан на 5 лет, до лета 2028 года. Филипп сыграл 32 матча в чемпионате Австрии в прошлом сезоне.
July 15, 2023
We're pleased to announce the signing of Philipp Köhn from @RedBullSalzburg! 👋#WelcomePhilipp 🇨🇭 pic.twitter.com/aAAVbcHCGo— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) July 15, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидер рейтинга самых быстрых игроков – защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис
Олег Плотницкий рассказал, что у команды есть расхождения с руководством ФВУ