ОФИЦИАЛЬНО. Монако усилился голкипером из клуба Ред Булл Зальцбург

Швейцарско-немецкий голкипер Филипп Кён перешел из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» в «Монако».

25-летний вратарь успел поиграть за молодежные сборные Швейцарии и Германии. Он успешно прошел медицинское обследование и присоединился к монегаскам.

Сумма трансфера голкипера оценивается в 8 млн евро, контракт футболиста с «Монако» рассчитан на 5 лет, до лета 2028 года. Филипп сыграл 32 матча в чемпионате Австрии в прошлом сезоне.

We're pleased to announce the signing of Philipp Köhn from @RedBullSalzburg! 👋#WelcomePhilipp 🇨🇭 pic.twitter.com/aAAVbcHCGo