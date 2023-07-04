Франция04 июля 2023, 17:28 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Монако назначил 53-летнего австрийца на пост наставника команды
Ади Хюттер будет работать в Лиге 1
04 июля 2023, 17:28 |
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Футбольный клуб «Монако» официально объявил о назначении 53-летнего австрийского специалиста Ади Хюттера на пост главного тренера команды.
Контракт рассчитан на 2 года.
За свою карьеру Хюттер возглавлял «Ред Булл Зальцбург», «Альтах», «Гредиг», «Янг Бойз», «Айнтрахт» и «Боруссию М».
В прошлом сезоне Лиги 1 «Монако» заняло 6-е место под руководством Филиппа Клемена.
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐀𝐝𝐢 ❤️🤍#Hutter2025— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 4, 2023
Les premiers pas et les premiers mots d'Adi en Rouge & Blanc 🥰🎥#Hütter2025 pic.twitter.com/nSYtKtHNIb— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 4, 2023
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