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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Монако назначил 53-летнего австрийца на пост наставника команды
Франция
04 июля 2023, 17:28 |
157
0

ОФИЦИАЛЬНО. Монако назначил 53-летнего австрийца на пост наставника команды

Ади Хюттер будет работать в Лиге 1

04 июля 2023, 17:28 |
157
0
ОФИЦИАЛЬНО. Монако назначил 53-летнего австрийца на пост наставника команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Ади Хюттер

Футбольный клуб «Монако» официально объявил о назначении 53-летнего австрийского специалиста Ади Хюттера на пост главного тренера команды.

Контракт рассчитан на 2 года.

За свою карьеру Хюттер возглавлял «Ред Булл Зальцбург», «Альтах», «Гредиг», «Янг Бойз», «Айнтрахт» и «Боруссию М».

В прошлом сезоне Лиги 1 «Монако» заняло 6-е место под руководством Филиппа Клемена.

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Монако Ади Хюттер назначение тренера
Источник ФК Монако
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