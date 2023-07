2 гола и 1 ассист. Вингер Ньюкасла – лучший игрок молодежного Евро-2023

22-летний английский вингер Энтони Гордон стал лучшим игроком молодежного Евро-2023 среди команд U-21.

Футболист английского клуба «Ньюкасл» отметился 2 голами и 1 ассистом за сборную Англии.

«Весь турнир он отыграл на высоком уровне, забив два мяча и сделав результативную передачу», – отметили в УЕФА.

«Я в полном восторге. Я чувствую, что провел хороший турнир, но личным трофеем я обязан своим товарищам по команде и персоналу. Шестеро или семеро из нас, возможно, выиграли его вместе, это показывает, насколько мы хороши», – сказал Гордон.

Последними 6-ю победителями награды становились Хуан Мата (2011), Тиаго Алькантара (2013), Вильям Карвалью (2015), Дани Себальос (2017), Фабиан Руис (2019) и Фабиу Виейра (2019).

Победителем Евро-2023 U-21 стала сборная Англии, которая в финале обыграла команду Испании со счетом 1:0.

