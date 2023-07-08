Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 2 гола и 1 ассист. Вингер Ньюкасла – лучший игрок молодежного Евро-2023
Чемпионат Европы
08 июля 2023, 22:45 |
1036
0

2 гола и 1 ассист. Вингер Ньюкасла – лучший игрок молодежного Евро-2023

Энтони Гордон отлично продемонстрировал себя на ЧЕ среди команд U-21

08 июля 2023, 22:45 |
1036
0
2 гола и 1 ассист. Вингер Ньюкасла – лучший игрок молодежного Евро-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

22-летний английский вингер Энтони Гордон стал лучшим игроком молодежного Евро-2023 среди команд U-21.

Футболист английского клуба «Ньюкасл» отметился 2 голами и 1 ассистом за сборную Англии.

«Весь турнир он отыграл на высоком уровне, забив два мяча и сделав результативную передачу», – отметили в УЕФА.

«Я в полном восторге. Я чувствую, что провел хороший турнир, но личным трофеем я обязан своим товарищам по команде и персоналу. Шестеро или семеро из нас, возможно, выиграли его вместе, это показывает, насколько мы хороши», – сказал Гордон.

Последними 6-ю победителями награды становились Хуан Мата (2011), Тиаго Алькантара (2013), Вильям Карвалью (2015), Дани Себальос (2017), Фабиан Руис (2019) и Фабиу Виейра (2019).

Победителем Евро-2023 U-21 стала сборная Англии, которая в финале обыграла команду Испании со счетом 1:0.

По теме:
Между испанцами. Судаков – один из лучших бомбардиров молодежного Евро-2023
Не вратарь англичан. Назван лучший игрок финала молодежного Евро-2023
Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0. Финал Евро-2023. Видео гола и обзор матча
Энтони Гордон лучший игрок сборная Англии по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
Теннис | 08 июля 2023, 07:45 9
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля

В субботу на корты Лондона выйдут четыре представителя Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ продлил контракты с 15 футболистами
Футбол | 08 июля 2023, 21:40 0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ продлил контракты с 15 футболистами
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ продлил контракты с 15 футболистами

«Оболонь» переподписала новые соглашение с большим количеством игроков

Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
Футбол | 08.07.2023, 17:25
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»
Футбол | 08.07.2023, 08:16
Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»
Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
Теннис | 08.07.2023, 21:03
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
07.07.2023, 13:46 43
Теннис
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
07.07.2023, 21:55 26
Теннис
ФОТО. Мудрика сфотографировали в румынском McDonald's
ФОТО. Мудрика сфотографировали в румынском McDonald's
07.07.2023, 21:21 13
Футбол
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
07.07.2023, 11:26 4
Футбол
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
07.07.2023, 12:11 21
Футбол
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
07.07.2023, 19:35 7
Теннис
ФОТО. Демьяненко, Михайличенко и Протасов приехали поддержать Павелко
ФОТО. Демьяненко, Михайличенко и Протасов приехали поддержать Павелко
07.07.2023, 18:10 57
Футбол
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
07.07.2023, 16:28 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем