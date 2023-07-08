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  4. Между испанцами. Судаков – один из лучших бомбардиров молодежного Евро-2023
Чемпионат Европы
08 июля 2023, 22:32 |
2064
0

Между испанцами. Судаков – один из лучших бомбардиров молодежного Евро-2023

Украинский футболистом отметился 3 забитыми мячами на ЧЕ среди команд U-21

08 июля 2023, 22:32 |
2064
0
Между испанцами. Судаков – один из лучших бомбардиров молодежного Евро-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

20-летний украинский футболист Георгий Судаков, который выступал за сборную Украины U-21 на молодежном Евро-2023, разделил 1-е место в списке бомбардиров турнира.

Украинец отметился 3 забитыми мячами на ЧЕ среди команды U-21. Вместе с Георгием первую строчку разделили Абель Руис (Испания) и Серхио Гомес (Испания), у которых также по 3 гола.

Отметим, что еще один украинец Артем Бондаренко с 2 мячами разделил 4-е место.

Победителем Евро-2023 U-21 стала сборная Англии, которая в финале обыграла команду Испании со счетом 1:0. «Сине-желтые» вылетели из турнира на стадии 1/2 финала, уступив испанцам 1:5.

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Георгий Судаков Абель Руис Серхио Гомес Артем Бондаренко Евро-2023 U-21 лучший бомбардир сборная Украины по футболу U-21
Источник УЕФА
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