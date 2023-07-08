Между испанцами. Судаков – один из лучших бомбардиров молодежного Евро-2023
Украинский футболистом отметился 3 забитыми мячами на ЧЕ среди команд U-21
20-летний украинский футболист Георгий Судаков, который выступал за сборную Украины U-21 на молодежном Евро-2023, разделил 1-е место в списке бомбардиров турнира.
Украинец отметился 3 забитыми мячами на ЧЕ среди команды U-21. Вместе с Георгием первую строчку разделили Абель Руис (Испания) и Серхио Гомес (Испания), у которых также по 3 гола.
Отметим, что еще один украинец Артем Бондаренко с 2 мячами разделил 4-е место.
Победителем Евро-2023 U-21 стала сборная Англии, которая в финале обыграла команду Испании со счетом 1:0. «Сине-желтые» вылетели из турнира на стадии 1/2 финала, уступив испанцам 1:5.
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