В субботу, 7 июля, состоялся финальный матч молодежного Евро-2023 между командами Англии U-21 и Испании U-21. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

После завершения поединка УЕФА определил лучшего игрока поединка. Им стал 22-летний английский полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс.

«Он всегда был на высоте в нужный момент, отлично играл между линиями и показал себя настоящим лидером команды», – отметили в УЕФА.

Статистический портал SofaScore после окончания встречи выставил оценки игрокам. Лучший балл получил голкипер англичан Джеймс Траффорд (8.0), который сделал 4 сейва, в том числе и отбил пенальти.

Отметим, что за весь турнир Траффорд не пропустил ни одного гола.

Оценки SofaScore за матч Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0