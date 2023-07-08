Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0. Финал Евро-2023. Видео гола и обзор матча

В субботу, 8 июля, в грузинском городе Батуми состоялся финальный матч Евро-2023 U-21.

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Финальный поединок ЧЕ-2023 между Англией и Испанией стартовал 8 июля в 19:00. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу английцев.

В полуфиналах Англия обыграла Израиль (3:0), а Испания разгромила Украину (5:1).

Евро-2023. Финал. 8 июля

Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0

Гол: Палмер, 45+4