08.07.2023 19:00 – FT 1 : 0
Чемпионат Европы08 июля 2023, 22:10 | Обновлено 08 июля 2023, 22:30
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Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0. Финал Евро-2023. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор финального матча молодежного Евро-2023
08 июля 2023, 22:10 | Обновлено 08 июля 2023, 22:30
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В субботу, 8 июля, в грузинском городе Батуми состоялся финальный матч Евро-2023 U-21.
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Финальный поединок ЧЕ-2023 между Англией и Испанией стартовал 8 июля в 19:00. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу английцев.
В полуфиналах Англия обыграла Израиль (3:0), а Испания разгромила Украину (5:1).
Евро-2023. Финал. 8 июля
Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0
Гол: Палмер, 45+4
Видеообзор матча:
События матча
90’ +11
Морган Гиббс-Уайт (Англия U21) получает красную карточку.
90’ +10
Антонио Бланко (Испания U21) получает красную карточку.
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Англия U21).
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