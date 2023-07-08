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Евро
Англия U21
08.07.2023 19:00 – FT 1 : 0
Испания U21
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08 июля 2023, 22:10 | Обновлено 08 июля 2023, 22:30
4855
0

Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0. Финал Евро-2023. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор финального матча молодежного Евро-2023

08 июля 2023, 22:10 | Обновлено 08 июля 2023, 22:30
4855
0
Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0. Финал Евро-2023. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 июля, в грузинском городе Батуми состоялся финальный матч Евро-2023 U-21.

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Финальный поединок ЧЕ-2023 между Англией и Испанией стартовал 8 июля в 19:00. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу английцев.

В полуфиналах Англия обыграла Израиль (3:0), а Испания разгромила Украину (5:1).

Евро-2023. Финал. 8 июля

Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0

Гол: Палмер, 45+4

Видеообзор матча:

События матча

90’ +11
Морган Гиббс-Уайт (Англия U21) получает красную карточку.
90’ +10
Антонио Бланко (Испания U21) получает красную карточку.
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Англия U21).
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Источник Sport.ua
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