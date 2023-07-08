Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21

Сборная Англии победила команду Испании в финале (1:0) и завоевала главный трофей Евро-2023 U-21.

8 июля в грузинском городе Батуми прошел финальный матч молодежного чемпионата Европы.

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Автором единственного гола в конце первого тайма стал Кертис Джонс. После штрафного в исполнении Коула Палмера мяч попал в спину Кертису Джонсу и после рикошета курьезным образом оказался в воротах испанцев.

Во втором тайме Испания имела несколько шансов, но не сумела их воплотить в гол. Англия сумела сохранить ворота в неприкосновенности в 6-м матче подряд и завоевала титул чемпионов Европы U-21.

Драматичная развязка произошла в конце игры. С помощью VAR был назначен пенальти в ворота команды Англии. Абель Руис не реализовал пенальти для Испании на 90+9 минуте, при этом голкипер англичан Джеймс Траффорд совершил два удивительных сэйва, а при третьем добивании мяч улетел выше ворот.

Ранее в полуфиналах Англия обыграла Израиль (3:0), а Испания разгромила Украину (5:1). Команда Руслана Ротаня вместе с Испанией и Израилем завоевала лицензию на Олимпиаду-2024.

Англия в третий раз завоевала титул молодежных чемпионатов Европы (1982, 1984, 2023). При этом представители Туманного Альбиона не пропустила на турнире 2023 года ни одного гола!

Євро-2023 U-21. Финал, 8 июля, Батуми

19:00. Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0

Гол: Кертис Джонс, 45+4

Незабитый пенальти: Абель Руис, 90+9 (Испания)

Англия U-21: Траффорд, Харвуд-Беллис, Колуилл, Ааронс, Палмер (Эллиотт, 83), Смит-Роу (Мадуэке, 66), Гомес (Скипп, 73), Джонс, Гарнер, Гиббс-Уайт (Арчер, 73), Гордон (Дойл, 83).

Испания U-21: Тенас, Виктор Гомес (Барренечеа, 73), Пачеко, Паредес, Миранда, Серхио Гомес, Антонио Бланко (Камельо, 83), Алекс Баэна (Орос, 59), Сансет (Вейга, 59), Родри (Рикельме, 59), Абель Руис.

Предупреждения: Гомес (24), Алекс Баэна (34), Антонио Бланко (37), Колуилл (45), Сансет (45), Орос (62), Гиббс-Уайт (69), Траффорд (74), Рикельме (86).

Удаления: Антонио Бланко (90), Гиббс-Уайт (90).

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея матча