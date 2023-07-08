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Евро
Англия U21
08.07.2023 19:00 – FT 1 : 0
Испания U21
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08 июля 2023, 21:05 | Обновлено 08 июля 2023, 22:18
7617
17

Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21

На последних минутах игры испанец Абель Руис не реализовал пенальти

08 июля 2023, 21:05 | Обновлено 08 июля 2023, 22:18
7617
17
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии победила команду Испании в финале (1:0) и завоевала главный трофей Евро-2023 U-21.

8 июля в грузинском городе Батуми прошел финальный матч молодежного чемпионата Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола в конце первого тайма стал Кертис Джонс. После штрафного в исполнении Коула Палмера мяч попал в спину Кертису Джонсу и после рикошета курьезным образом оказался в воротах испанцев.

Во втором тайме Испания имела несколько шансов, но не сумела их воплотить в гол. Англия сумела сохранить ворота в неприкосновенности в 6-м матче подряд и завоевала титул чемпионов Европы U-21.

Драматичная развязка произошла в конце игры. С помощью VAR был назначен пенальти в ворота команды Англии. Абель Руис не реализовал пенальти для Испании на 90+9 минуте, при этом голкипер англичан Джеймс Траффорд совершил два удивительных сэйва, а при третьем добивании мяч улетел выше ворот.

Ранее в полуфиналах Англия обыграла Израиль (3:0), а Испания разгромила Украину (5:1). Команда Руслана Ротаня вместе с Испанией и Израилем завоевала лицензию на Олимпиаду-2024.

Англия в третий раз завоевала титул молодежных чемпионатов Европы (1982, 1984, 2023). При этом представители Туманного Альбиона не пропустила на турнире 2023 года ни одного гола!

Євро-2023 U-21. Финал, 8 июля, Батуми

19:00. Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0

Гол: Кертис Джонс, 45+4

Незабитый пенальти: Абель Руис, 90+9 (Испания)

Англия U-21: Траффорд, Харвуд-Беллис, Колуилл, Ааронс, Палмер (Эллиотт, 83), Смит-Роу (Мадуэке, 66), Гомес (Скипп, 73), Джонс, Гарнер, Гиббс-Уайт (Арчер, 73), Гордон (Дойл, 83).

Испания U-21: Тенас, Виктор Гомес (Барренечеа, 73), Пачеко, Паредес, Миранда, Серхио Гомес, Антонио Бланко (Камельо, 83), Алекс Баэна (Орос, 59), Сансет (Вейга, 59), Родри (Рикельме, 59), Абель Руис.

Предупреждения: Гомес (24), Алекс Баэна (34), Антонио Бланко (37), Колуилл (45), Сансет (45), Орос (62), Гиббс-Уайт (69), Траффорд (74), Рикельме (86).

Удаления: Антонио Бланко (90), Гиббс-Уайт (90).

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея матча

События матча

90’ +11
Морган Гиббс-Уайт (Англия U21) получает красную карточку.
90’ +10
Антонио Бланко (Испания U21) получает красную карточку.
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Англия U21).
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Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0. Финал Евро-2023. Видео гола и обзор матча
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Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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maksimisgreat
Молодцы англичане. Наказали вонючих испанских симулянтов.
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+13
dudigo78
цілком заслужено. Перемогла найсильніша збірна на турнірі. іспанці за великим рахунком зіграли лише один класний матч на турнірі, і то на жаль проти нашої збірної. англія стабільно сильно відіграла всі матчі
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+12
India Life
Поимели плаксивых девочек
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+12
bonv
Я чомусь був за Англію Вітаю!
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+10
u6464u
Болів за Англію , так як Іспанці грають  провокативно та брудно , особо цім виділяються 6 та 16 номери іспанської команди , ці хлопці що з нашими повинні були бути вилученими що з Англійцями , але суді не захотіли ламати гру тільки в цьому бачу їхнє виправдання .
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+6
umnuy2
нам из ничего забивал руис а тут пенку не забил-весь фарт на нас сцуко растратил
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+6
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Vladimir Shevchenko
Истратили эспаньолы на нас весь свой фарт
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+2
Summertime
 Glory England! 
Как же у них получилось то, что нашим недоступно?   И стоило испанцам  те 5 голов нам клепать?
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+2
Иван Качура
Такої лафи, як в матчі зі збірною України іспанцям не світить, забивати кожні 2 - 3 удари це фарт, ще і симулянти жовтих карток нахапались та грали грубо👎 англійці молодці) здивований, що Мадуеке та Еліотт не грали зі старту.
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+2
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antt
Легко все таки Англії в плейоф - по одному голу Піренеям. І між ними Ізраїль без шансів. Все таки видно різницю між нашим захистом і  захистом англійці в - в цьому напевно справа. А то ми гол з гри забили - а англійці  із стандарту із рикошетом. Із португальцями щось подібне було. Вони напевно мали більше шансів ніж іспанці  хоча фінал весь час не дивився. А те що зробив Руіс то взагалі  дивина. Заробив а потім пробив на силу пенальті  що очевидно було невдалим варіантом. Хоча це результат невпевненості  і хвилювання, в такий момент. Але якщо не з першого то з другого добивання могли б забити. Воротар третій удар навряд чи б відбив. 
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0
GloryUkraine
Вболівав за Англію. Іспанці весь турнір грали брудно, особливо фінальну гру. 
Пенальті? Я би не поставив. Обидва гравці були в повітрі, дотягнутися, а тим більше приборкати м'яч шансів не було ні у кого з них.  І як внаслідок іспанці не забили пенальті і Англія перемогла.
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0
KirTheKing
ну, выиграла испания у Украины. и шо це їм дало ??
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-1
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Gargantua
хорошо что я не ставил. а то бы поставил на Испанию однозначно.
как по мне Испания была лучше и в этом матче, и на турнире в целом.
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-12
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