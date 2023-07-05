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Евро
Испания U21
05.07.2023 22:00 – FT 5 : 1
УКРАИНА U21
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05 июля 2023, 23:48 | Обновлено 06 июля 2023, 00:03
2598
41

На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании

Резерв «сине-желтых» в группе против испанцев сыграл намного лучше, чем основа в полуфинале

05 июля 2023, 23:48 | Обновлено 06 июля 2023, 00:03
2598
41
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Молодежная сборная Украины провела полуфинальный поединок Евро-2023 против Испании. Подопечные Руслана Ротаня на нынешнем континентальном первенстве уже добились исторического достижения, ведь украинская футбольная команда впервые завоевала путевку на Олимпийские игры. Но останавливаться на достигнутом никто не собирался. Тем более, с испанцами в рамках группового этапа Евро-2023 мы уже встречались и оказали достойное сопротивление грозному сопернику. На ту игру украинцы выходили в статусе участников четвертьфинала, и это обстоятельство позволило тренерскому штабу «сине-желтых» выставить резервистов. По сравнению с матчем недельной давности против Испании в стартовом составе нашей «молодежки» оказалось всего два футболиста, которые и тогда появились на поле с первых минут. Это Вивчаренко и Назаренко. Из кадровых потерь отметим отсутствие дисквалифицированного Крыськива.

После стартового свистка испанцы завладели территориальным преимуществом, пытаясь найти свободные зоны у штрафной сборной Украины. Первая угроза нашим воротам состоялась, когда Трубин среагировал на удар Сансета с острого угла. Было тревожно и после удара Баэны, который не попал в дальний угол.

«Сине-желтые» на агрессию соперников ответили шикарно. Мудрик на левом фланге эффектно разобрался с Паредесом и прострелил, а мяч после рикошета отскочил под удар Бондаренко, который не промахнулся. К сожалению, испанцы быстро отошли от шока и сравняли результат. Руис справа ворвался в нашу штрафную, после чего, отыграв Бражко и Трубина, отправил мяч в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

Обменявшись голами, команды взяли паузу. Испанцы продолжали владеть территориальным преимуществом, «сине-желтые» пытались организовывать стремительные контрвыпады. А в середине первого тайма сборную Украины настигла еще одна неприятность. Снова имела место неубедительная игра защитной линии украинцев. Сансет получил слишком много пространства перед нашей штрафной, низом с рикошетом отправив второй мяч в ворота Трубина.

Добившись преимущества, испанцы отдали территорию: до конца первой половины встречи уже сине-желтые» больше владели мячом. И незадолго до перерыва украинцы вполне могли отыграться. После очередного слаломного прохода в исполнении Мудрика удар по воротам наносил Сикан, и Тенас в прыжке ликвидировал угрозу. Кстати, наши атаки развивались преимущественно через левый фланг, а вот на противоположной кромке поля остроты действиям украинцев явно не хватало. Очевидно, именно с этим обстоятельством была связана первая замена сборной Украины: вместо Назаренко на поле вышел Кащук.

Сразу после возобновления игры «сине-желтые» организовали острую атаку, но удару Бондаренко из-за пределов штрафной не хватило точности. В дальнейшем испанцы снова взяли мяч под контроль, заставляя подопечных Ротаня много сил тратить на отбор. А очередная наша оплошность в обороне привела к еще одному голу испанцев. Бондаренко неаккуратно выбил мяч, и снаряд подхватил Бланко, который пробил точно в угол.

Getty Images/Global Images Ukraine

На столь не радужное развитие событий тренерский штаб украинской команды ответил тройной заменой: на поле вышли Ванат, Брагару и Желизко. И один из них (Брагару) сумел обострить игру, после сольного прохода не попав в дальний угол. Впрочем, испанцы контролировали ход игры, а результативный удар Ороса практически снял вопрос о победителе уже в середине второго тайма.

«Сине-желтые» явно поникли, уже без какого-либо азарта строя свои наступательные действия. А поймавшие кураж испанцы не собирались останавливаться и забили еще один гол. Сделал это Серхио Гомес. Сборная Испании U-21 вышла в финал Евро-2023, где будет противостоять команде Англии.

Чемпионат Европы среди молодежных команд 2023 года. 1/2 финала.

Испания U-21 - Украина U-21 - 5:1.

Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Серхио Гомес, 78 - Бондаренко, 13.

Бланко, 37 - Сич, 44.

Испания U-21: Тенас - Виктор Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда - Бланко (Бернабе, 76), Баэна (Вейга, 76), Сансет (Барренечеа, 59) - Родри (Орос, 59), Руис, Серхио Гомес (Рикельме, 80).

Украина U-21: Трубин - Cыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко (Брагару, 61) - Судаков, Бражко (Желизко, 61), Бондаренко (Очеретько, 76) - Назаренко (Кащук, 46), Сикан (Ванат, 61), Мудрик.

Арбитр: Эрик Ламбертс (Бельгия).

Стадион: «Стяуа» (Бухарест, Румыния).

ИСПАНИЯ U-21 – УКРАИНА U-21 – 2:1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 41
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PUMA
1/2 это успех.Трубин много сегодня накосячил,но просто не его день в принцепи он ровно турнир провел,а плохие дни бывают у каждого.Но 40 лямов которые просит Шахтёр это дурость 
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+13
pricolist
Це фіаско. Але дякую за півфінал!
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+10
Vladislav Pohily
На груповому етапі здавалося, що в цій збірній так багато кандидатів у головну збірну, але на рівні плей-офф стало явно, що це хибне враження. Тільки пішли топ збірні й  Таловеров, Кащук, Бражко стали посередніми гравцями.
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+6
Nordenus
А я то думал шансы будут, или хотя бы бой дадут, а тут вынос в одни ворота...
Защита полный ноль вместе с Трубиным. Матч против Франции, это было стечение обстоятельств, если проанализировать весь поединок, нам просто повезло...
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
terhoha
Зарання зірочку зловила збірна. Трубкін не виручив з 2,3 голом (каву пив?). Гра позорище. 
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+5
romanchik.8409
Третий гол сломал полностью ребят наших...Но спасибо за турнир 💙💛
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+5
roman75zpr
Больше всех в шоке, наверное, сейчас французы ) 
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+4
avk2307
Да ключевой момент - третий гол.
Но еще один если бы Сикан забил тоже бы поменяло ситуацию.
Но и на том спасибо, выше головы прыгнули и на Олимпиаду попали.
Если бы не вышли из группы, то плохо бы было, а так это успех, хоть и финальная игра смазана.!!!
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+4
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Sunrise
Спасибо за турнир! Очень интересные и довольно качественные матчи. Даже сегодня по игре провала такого не было как счёт на табло. При этом результат, конечно, закономерный. Мы слабее Испании на сегодня. Но сильнее Франции, и участники ОИ. Думаю команда оправдала ожидания болельщиков. При этом не пролазила на фарте, а добилась всего своей игрой.
Достойное выступление! 
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+3
Alexander Киев
Дякую за чудові емоції та Олімпіаду!
Мудрик 🔥
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+3
firstromario
Трохи фарту і можливо по іншому б матч склався. Але загалом турнір порадував. Є в нас перспективна молодь. Я б навіть сказав що цікавіше ніж доросла збірна виглядають. 
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+3
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elPadrino
ребята,я живу в Испании с 2001 года.У нас в спальном районе 4 футбольных поля и  всегда там кто-то играет,начиная от 5-летних пацанов и заканчивая 40-летними мужиками.Футбол здесь-это религия
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+2
OleksandrFCDD
Іспанці були кращі практично у всьому. Але на на те вони і іспанці. Коли у нас будуть академії не тільки у кротів, і може ще Динамо, а ще 300 штук як там, то й у нас такі гравці будуть. Але й у нас прогрес очевидний. Від дуболомів перейшли до гри у футбол. У футбол ми граємо весь чемпіонат. Як згадаю минуле, з "є*аш уперед - зірки вирішать" - блювати хочеться.
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+2
Andy_P
Спасибо хлопцам. и так порадовали полуфиналом и Олимпиадой, но налицо хреновейшая игра в обороне - без концентрации, и традиционно "порадовал" Трубин. В его ворота залетали мячи, а подобные вратарь испанцев тянул. Существенная разница. Второй и чётвёртый. Особенно был важен второй. 
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+2
osso
Позор. Можно просто проиграть. Бороться , но 5 мячей слить , это надо уметь. Пол команды типа профи. Где Ваше профи? В жопе.
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+1
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u6464u
остання гра змазала всі позитивні погляди на нашу збірну, з  самого початку було таке враження що збірна уже в відпустці, мабуть чи не було віри в перемогу , чи настрою , може порахували що завдання уже виконали якийсь був фактор який не дозволив нашій збірній зіграти на повну потужність, і це не збірна Іспанії хоть їй і потрібно віддати належне, наші вийшли на гру якись не зібрані , чому , нерозумію.
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+1
elPadrino
уставшими наши выглядели
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+1
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Первый Среди Равных
дивлюсь повтор другого мяча іспанців і не можу зрозуміти. Трубін стоячи по центру воріт падає за мячем.
Ітого: Трубін 2 метра + руки витягнуті над головою, + між його руками і мячем ще півметра + від мяча до штанги ще дофіга (мяч не влучив у самий кут). Таке враження ніби там ворота шириною мінімум 10 метрів чи як він той мяч ловив хз. 
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0
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Cergey
А це як раз хлопчики до того що не треба розказувати перед матчем привів до олімпіади і під жопу. Можна було і почекати . Це був плевок не тільки на тренера на всю команду .
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0
VITASS
Ну не шмогла я, не шмогла...
Все одно за олімпіаду величезне дякую!!!
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