Испания U21

Молодежная сборная Украины провела полуфинальный поединок Евро-2023 против Испании. Подопечные Руслана Ротаня на нынешнем континентальном первенстве уже добились исторического достижения, ведь украинская футбольная команда впервые завоевала путевку на Олимпийские игры. Но останавливаться на достигнутом никто не собирался. Тем более, с испанцами в рамках группового этапа Евро-2023 мы уже встречались и оказали достойное сопротивление грозному сопернику. На ту игру украинцы выходили в статусе участников четвертьфинала, и это обстоятельство позволило тренерскому штабу «сине-желтых» выставить резервистов. По сравнению с матчем недельной давности против Испании в стартовом составе нашей «молодежки» оказалось всего два футболиста, которые и тогда появились на поле с первых минут. Это Вивчаренко и Назаренко. Из кадровых потерь отметим отсутствие дисквалифицированного Крыськива.

После стартового свистка испанцы завладели территориальным преимуществом, пытаясь найти свободные зоны у штрафной сборной Украины. Первая угроза нашим воротам состоялась, когда Трубин среагировал на удар Сансета с острого угла. Было тревожно и после удара Баэны, который не попал в дальний угол.

«Сине-желтые» на агрессию соперников ответили шикарно. Мудрик на левом фланге эффектно разобрался с Паредесом и прострелил, а мяч после рикошета отскочил под удар Бондаренко, который не промахнулся. К сожалению, испанцы быстро отошли от шока и сравняли результат. Руис справа ворвался в нашу штрафную, после чего, отыграв Бражко и Трубина, отправил мяч в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

Обменявшись голами, команды взяли паузу. Испанцы продолжали владеть территориальным преимуществом, «сине-желтые» пытались организовывать стремительные контрвыпады. А в середине первого тайма сборную Украины настигла еще одна неприятность. Снова имела место неубедительная игра защитной линии украинцев. Сансет получил слишком много пространства перед нашей штрафной, низом с рикошетом отправив второй мяч в ворота Трубина.

Добившись преимущества, испанцы отдали территорию: до конца первой половины встречи уже сине-желтые» больше владели мячом. И незадолго до перерыва украинцы вполне могли отыграться. После очередного слаломного прохода в исполнении Мудрика удар по воротам наносил Сикан, и Тенас в прыжке ликвидировал угрозу. Кстати, наши атаки развивались преимущественно через левый фланг, а вот на противоположной кромке поля остроты действиям украинцев явно не хватало. Очевидно, именно с этим обстоятельством была связана первая замена сборной Украины: вместо Назаренко на поле вышел Кащук.

Сразу после возобновления игры «сине-желтые» организовали острую атаку, но удару Бондаренко из-за пределов штрафной не хватило точности. В дальнейшем испанцы снова взяли мяч под контроль, заставляя подопечных Ротаня много сил тратить на отбор. А очередная наша оплошность в обороне привела к еще одному голу испанцев. Бондаренко неаккуратно выбил мяч, и снаряд подхватил Бланко, который пробил точно в угол.

Getty Images/Global Images Ukraine

На столь не радужное развитие событий тренерский штаб украинской команды ответил тройной заменой: на поле вышли Ванат, Брагару и Желизко. И один из них (Брагару) сумел обострить игру, после сольного прохода не попав в дальний угол. Впрочем, испанцы контролировали ход игры, а результативный удар Ороса практически снял вопрос о победителе уже в середине второго тайма.

«Сине-желтые» явно поникли, уже без какого-либо азарта строя свои наступательные действия. А поймавшие кураж испанцы не собирались останавливаться и забили еще один гол. Сделал это Серхио Гомес. Сборная Испании U-21 вышла в финал Евро-2023, где будет противостоять команде Англии.

Чемпионат Европы среди молодежных команд 2023 года. 1/2 финала.

Испания U-21 - Украина U-21 - 5:1.

Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Серхио Гомес, 78 - Бондаренко, 13.

Бланко, 37 - Сич, 44.

Испания U-21: Тенас - Виктор Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда - Бланко (Бернабе, 76), Баэна (Вейга, 76), Сансет (Барренечеа, 59) - Родри (Орос, 59), Руис, Серхио Гомес (Рикельме, 80).

Украина U-21: Трубин - Cыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко (Брагару, 61) - Судаков, Бражко (Желизко, 61), Бондаренко (Очеретько, 76) - Назаренко (Кащук, 46), Сикан (Ванат, 61), Мудрик.

Арбитр: Эрик Ламбертс (Бельгия).

Стадион: «Стяуа» (Бухарест, Румыния).

ИСПАНИЯ U-21 – УКРАИНА U-21 – 2:1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА