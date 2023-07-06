Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального поединка Евро-2023 U-21
В среду, 5 июля, прошел полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играли молодежные сборные Испании и Украины.
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Команды встретились в 22:00 в Бухаресте на стадионе «Стяуа».
В 1/4 финала сборная Украины обыграла Францию (3:1), а Испания в овертайме одолела Швейцарию (2:1 д.ч.).
Артем Бондаренко открыл счет после отличного ассиста от Михаила Мудрика. Но до перерыва испанцы отличились дважды. А во втором тайме еще три мяча побывали в воротах сине-желтой команды.
Испания в финале сыграет против Англии, которая в полуфинале одолела Израиль (3:0).
Евро-2023 U-21. 1/2 финала, 5 июля, Бухарест
22:00. Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1
Голы: Абель Руис, 17, Ойан Сансет, 24, Антонио Бланко, 54, Аймар Орос, 68, Серхио Гомес, 78 – Артем Бондаренко, 13
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
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