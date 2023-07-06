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Евро
Испания U21
05.07.2023 22:00 – FT 5 : 1
УКРАИНА U21
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06 июля 2023, 00:30 | Обновлено 06 июля 2023, 00:41
4135
2

Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального поединка Евро-2023 U-21

06 июля 2023, 00:30 | Обновлено 06 июля 2023, 00:41
4135
2
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 июля, прошел полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играли молодежные сборные Испании и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встретились в 22:00 в Бухаресте на стадионе «Стяуа».

В 1/4 финала сборная Украины обыграла Францию (3:1), а Испания в овертайме одолела Швейцарию (2:1 д.ч.).

Артем Бондаренко открыл счет после отличного ассиста от Михаила Мудрика. Но до перерыва испанцы отличились дважды. А во втором тайме еще три мяча побывали в воротах сине-желтой команды.

Испания в финале сыграет против Англии, которая в полуфинале одолела Израиль (3:0).

Евро-2023 U-21. 1/2 финала, 5 июля, Бухарест

22:00. Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1

Голы: Абель Руис, 17, Ойан Сансет, 24, Антонио Бланко, 54, Аймар Орос, 68, Серхио Гомес, 78 – Артем Бондаренко, 13

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Гомес (Испания U21).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Аймар Орос (Испания U21).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Бланко (Испания U21).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Испания U21).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Испания U21).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (УКРАИНА U21).
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Источник Sport.ua
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Микола Гуцуляк
Ми у  четвірці найкращих, ще й з війною! Браво!
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+3
India Life
Испанцы симулянты и нытики,, буду от всего сердца болеть за Англию в финале.
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