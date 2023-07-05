Испания U21

В среду 5 июля состоится полуфинальный матч молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором будут играть Испания и Украина. Игра пройдет в Бухаресте (Румыния) на поле стадиона «Стяуа», начало – в 22:00 по Киеву.

Команды уже встречались на групповом этапе турнира, играли обе резервными составами и расписали боевую ничью 2:2. Путь на Евро у обоих практически схож – победы в стартовых двух матчах и гарантия выхода в четвертьфинал досрочно, тогда ничья в третьем туре и победа в четвертьфинале. Отличие состоит в том, что испанцы там одолели середняка Швейцарию, а мы – одного из фаворитов турнира, сборную Франции. И пиренейцы, и наши земляки уже гарантировали себе участие в Олимпийских играх, но, несомненно, хотят выиграть чемпионат Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания U-21 – Украина U-21 в украинской версии сайта.