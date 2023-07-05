Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
Евро
Испания U21
05.07.2023 22:00 - : -
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
05 июля 2023, 01:02 | Обновлено 05 июля 2023, 01:03
44
0

Испания U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка полуфинала молодежного чемпионата Европы

05 июля 2023, 01:02 | Обновлено 05 июля 2023, 01:03
44
0
Испания U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
05 июля в 0:51 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В среду 5 июля состоится полуфинальный матч молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором будут играть Испания и Украина. Игра пройдет в Бухаресте (Румыния) на поле стадиона «Стяуа», начало – в 22:00 по Киеву.

Команды уже встречались на групповом этапе турнира, играли обе резервными составами и расписали боевую ничью 2:2. Путь на Евро у обоих практически схож – победы в стартовых двух матчах и гарантия выхода в четвертьфинал досрочно, тогда ничья в третьем туре и победа в четвертьфинале. Отличие состоит в том, что испанцы там одолели середняка Швейцарию, а мы – одного из фаворитов турнира, сборную Франции. И пиренейцы, и наши земляки уже гарантировали себе участие в Олимпийских играх, но, несомненно, хотят выиграть чемпионат Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания U-21 – Украина U-21 в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией
Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2023
НАЗАРЕНКО: Мы играем не только для себя, наших родных, но и для всей страны
сборная Украины по футболу U-21 сборная Испании по футболу U-21 Испания - Украина Евро-2023 U-21 текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Технический спонсор Динамо продолжает продавать кроссовки на россии
Футбол | 04 июля 2023, 22:59 6
Технический спонсор Динамо продолжает продавать кроссовки на россии
Технический спонсор Динамо продолжает продавать кроссовки на россии

Компания New Balance хитрым образом производит редирект на другой сайт

Патрик ван Леувен возглавил Шахтер, суперпобеда Свитолиной, что с Пятовым?
Футбол | 04 июля 2023, 06:00 0
Патрик ван Леувен возглавил Шахтер, суперпобеда Свитолиной, что с Пятовым?
Патрик ван Леувен возглавил Шахтер, суперпобеда Свитолиной, что с Пятовым?

Главные новости на Sport.ua за 3 июля

9 мячей в матче. Норвегия и Испания одержали стартовые победы на Евро U-19
Футбол | 04.07.2023, 23:59
9 мячей в матче. Норвегия и Испания одержали стартовые победы на Евро U-19
9 мячей в матче. Норвегия и Испания одержали стартовые победы на Евро U-19
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Футбол | 04.07.2023, 12:59
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Футбол | 04.07.2023, 19:42
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
03.07.2023, 05:07 11
Футбол
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
03.07.2023, 00:23 3
Футбол
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
04.07.2023, 08:26 11
Теннис
РОТАНЬ: «Первый скальп мы сняли, но через три дня будет снова топ-команда»
РОТАНЬ: «Первый скальп мы сняли, но через три дня будет снова топ-команда»
03.07.2023, 02:23 1
Футбол
Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
03.07.2023, 12:14 11
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
04.07.2023, 12:08 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем