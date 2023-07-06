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  4. РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
Евро
Испания U21
05.07.2023 22:00 – FT 5 : 1
УКРАИНА U21
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06 июля 2023, 00:43 | Обновлено 06 июля 2023, 01:08
1117
0

РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»

Наставник украинской молодежки пояснил причины фиаско в игре с испанцами

06 июля 2023, 00:43 | Обновлено 06 июля 2023, 01:08
1117
0
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань выступил на пресс-конференции после полуфинального поединка с Испанией (1:5) на Евро-2023 U-21:

«Спасибо нашим болельщикам, еще раз благодарим наших воинов за то, что мы на этом турнире смогли проявить свои качества. Я хочу выразить огромную благодарность нашим ребятам за то, что мы очень хорошо выглядели на Евро и заслужили симпатию болельщиков. Я считаю, что это им пойдет в плюс, они большие молодцы.

Сегодня нам банально не хватило восстановления, чтобы быть готовыми на сто процентов. Я не понимаю, как мы добирались сюда после игры с Францией. Эти задержки рейсов непонятны, нас закрыли в каком-то ангаре! Мы просидели четыре часа в аэропорту, вместо того чтобы восстанавливаться. Мы прибыли в отель в час ночи. Для меня на таком турнире это загадка. Не было тех эмоций и свежести, которые должны быть в этом матче. Поэтому у нас такой результат.

Вы сами видели матч. Для нас удачно складывалось его начало. Нужно отметить и поздравить сборную Испании – очень сильная команда. С таким соперником нужно играть на 100 процентов. В нашем поединке на групповой стадии мы были более свежими, хорошо перемещались, сами играли с мячом, тогда нам было легче. К сожалению, сегодня ребятам просто не хватило свежести.

Недостаточная активность Мудрика? Михаил восстановился после травмы. Он только с Францией сыграл. Поэтому функционально ему было тяжело провести весь матч. Когда он был свежее на ногах, то делал разницу. Он практически сделал первый гол, который мы забили. Функциональное состояние Мудрика могло быть лучше, но вы сами понимаете, что он вернулся после травмы».

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Гомес (Испания U21).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Аймар Орос (Испания U21).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Бланко (Испания U21).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Испания U21).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Испания U21).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (УКРАИНА U21).
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Xron7777
О,узнаю брата колю.вот и полезло гнилое нутро.да будь мужиком,скажи я про....пал.
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