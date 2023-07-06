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  4. РОТАНЬ: Без отмазок. Но мы просидели в какой-то конуре в аэропорту 5 часов
Молодежные турниры
06 июля 2023, 01:23 | Обновлено 06 июля 2023, 01:31
448
0

РОТАНЬ: Без отмазок. Но мы просидели в какой-то конуре в аэропорту 5 часов

Главный тренер молодежки прокомментировал поражение от Испании U-21

06 июля 2023, 01:23 | Обновлено 06 июля 2023, 01:31
448
0
РОТАНЬ: Без отмазок. Но мы просидели в какой-то конуре в аэропорту 5 часов
Суспільне. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение от Испании U-21 (1:5) в полуфинале Евро-2023 U-21:

«Нужно, наверно, поздравить Испанию с победой. Что касается нас, то считаю, что ребятам не хватило банального восстановления. Мы не хотели каких-то отмазок. Но, во-первых, игра через два дня на третий.

А еще как мы добирались. Мы просидели в какой-то конуре в аэропорту, нас задержали на 5 часов. Фактически полдня потратили, чтобы прилететь в Бухарест.

Вы видели сами, что ребята очень хотели глазами, но ноги не бежали. Восстановление играет ключевую роль, поэтому это сегодня повлияло на результат. Сегодня просто не наш день, это очевидно.

Ошибки всегда будут. Не сыграли плотно. Испанцы – очень сильная команда. Особенно когда у них есть пространство. К сожалению, сегодня мы это пространство им дали. Все было в наших руках, но надо вернуться к тому, что не было восстановления. Ребята банально не успевали за более свежими соперниками, и это сыграло свою роль.

Мы должны принять этот результат таким, какой он есть. Мы дошли до полуфинала. Когда мы два года назад собирались этим коллективом, то никто не мог представить, что мы будем в полуфинале играть».

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 сборная Испании по футболу U-21 Испания - Украина Евро-2023 U-21
Источник Суспильне Спорт
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