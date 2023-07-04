Испания U21

В среду, 5 июля, в Бухаресте на стадионе «Стяуа» состоится полуфинальный матч молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором сыграют Испания и Украина. Стартовый свисток бельгийского рефери Эрика Ламбрехтса прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Испания U-21



Молодежный чемпионат Европы по географическому признаку построен таким образом, что уже на полуфинальной стадии турнира имеют шанс встретиться между собой команды, которые вот только лишь недавно играли друг против друга на групповом этапе. А поскольку сборная Испании преодолела четвертьфинальный барьер в виде Швейцарии несколькими днями ранее (2:1), то следующий матч Украины на этом турнире пройдет именно против «Фурии Роха». Примечательно, что вторая полуфинальная пара, Англия и Израиль, также уже встречалась между собой в квартете C, но их случай все-таки имеет заметные отличия от нашего противостояния.

Дело в том, что Испания и Украина сыграли лишь в рамках последнего тура, когда единственным спортивным вызовом для них была борьба за итоговую первую строчку в квартете B. Сантьяго Дения и Руслан Ротань тогда решили использовать серьезную ротацию, поэтому мы увидели итоговую ничью 2:2, которая устраивала «красную» команду, а вот нас этот результат отправил на битву против Франции. С другой стороны, именно ротация и позволила испанцам «выжить» в овертаймах против Швейцарии, которая провалилась на стратегическом уровне, сыграв все четыре игры на турнире практически без замен.

Проблема лишь в том, что о том, что из себя представляет «настоящая» сборная Испании, мы можем судить лишь по записям матчей против Румынии, Хорватии и «Нати». В очной встрече соперники играли в свободном стиле из-за большого числа замен в стартовом составе, а спасли игру лишь тогда, когда на поле появились исполнители основной обоймы. Очевидно, что именами игроков команда Санти все-таки выглядит более уверенно, чем наша сборная. Но мы выходим после победного матча против Франции, а там исполнители были и «покруче».

Украина U-21



Многие аналитики справедливо отмечают, что Руслан Ротань старается построить в нашей молодежке что-то похожее на испанский футбол, но в реалиях украинской жизни с соответствующим набором кадров. Отсюда берет начало и тот рисковый горизонтальный стиль, который во всех четырех матчах на турнире потратил немало нервных клеток наших болельщиков. Тем не менее, каков результат! Главная задача на этот форум – выход на Олимпиаду в Париже-2024 – была выполнена собственными усилиями, но впереди есть еще два матча, в которых вполне реально добиться выдающегося успеха.

Выступления украинской команды на этом турнире оценивают высоко все соперники. Кроме, наверное, румынов, которые на правах хозяев хотели чего-то добиться заявлениями о нелегитимном выступлении отдельных наших исполнителей в очной встрече на групповом этапе (1:0). От остальных же соперников приходилось слышать только хвалебные оды, и особенно в этом плане постарался именно Санти. Наверное, думал, что больше не придется играть против «сине-желтых».

А оно вышло иначе. Украина переиграла Францию (3:1) с ее абсолютно сумасшедшим поколением талантливых исполнителей (круче, возможно, только у англичан на этом турнире), после чего европейская пресса дружно принялась разбирать феномен работы Ротаня с этим набором футболистов. В то же самое время, рецепт успеха выглядит достаточно просто – у нас собралась настоящая команда именно в плане коллективного духа, в составе которой есть несколько системообразующих исполнителей, которые скорее выглядят диамантами в общей «короне». Перечислять их лишний раз не приходится – Трубин, Судаков, Бондаренко, Мудрик – о них уже говорит вся Европа.

Заявка сборной Украины U-21



Вратари: Нещерет (Динамо), Трубин (Шахтер), Фесюн (Колос).

Защитники: Вивчаренко (Динамо), Сирота (Динамо), Таловеров (ЛАСК), Сыч (Кортрейк), Лях (Рух), Брагару (Черноморец), Батагов (Заря).

Полузащитники: Бражко (Заря), Желизко (Валмиера), Михайленко (Александрия), Назаренко (Днепр-1), Криськив (Шахтер), Очеретько (Шахтер), Кащук (Сабах), Бондаренко (Шахтер), Судаков (Шахтер).

Форварды: Мудрик (Челси), Вьюник (ГАК), Сикан (Шахтер), Ванат (Динамо).

Заявка сборной Испании U-21



Вратари: Арнау Тенас («Барселона»), Хулен Агирресабала («Атлетик»), Лео Роман («Мальорка»).

Защитники: Виктор Гомес («Брага», Португалия), Марио Гила («Лацио», Италия), Арнау Мартинес («Жирона»), Хуан Миранда («Бетис»), Уго Гильямон («Валенсия»), Айтор Передес («Атлетик»), Йон Пачеко («Реал Сосьедад»), Ману Санчес («Осасуна»).

Полузащитники: Адриан Бернабе («Парма», Италия), Антонио Бланко («Алавес»), Габри Вейга («Сельта»), Алехандро Баэна («Вильярреал»), Аймар Орос («Осасуна»), Оян Сансет («Атлетик»).

Нападающие: Серхио Гомес («Манчестер Сити», Англия), Абель Руис («Брага», Португалия), Серхио Камельо («Райо Вальекано»), Родриго Санчес («Бетис»), Родриго Рикельме («Жирона»), Андер Барренечеа («Реал Сосьедад»).

Ориентировочные составы



Испания U-21: Тенас – Миранда, Паредес, Пачеко, В. Гомес – Баэна, Бланко – С. Гомес, Сансет, Родри – Руис.

Украина U-21: Трубин – Вивчаренко, Таловеров, Батагов, Сыч – Судаков, Бражко, Бондаренко – Мудрик, Сикан, Кащук.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Руслана Ротаня сможет в очередной раз удивить. Нашей ставкой будет позиция – Проход. Украина U-21 с коэффициентом 2.93.

5 июня, среда