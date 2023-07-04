ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
Руслан Петрович останется у руля команды
Украинская ассоциация футбола сообщила, что после завершения цикла Евро-2023 молодежная сборная Украины получит статус олимпийской, будет готовиться к Играм-2024, и будет выступать на них под руководством Руслана Ротаня.
Отметим, что в контракте Ротаня предусматривалась опция продления контракта в случае успешного выступления на Евро-2023, а именно - получение олимпийской лицензии.
Уточняется, что в турнире Игр, согласно регламенту, могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18-х футболистов только трех исполнителей, которые старше этого возраста.
Зато следующий цикл молодежного чемпионата континента, Евро-2025 (U-21), с сентября 2023 года начнет новая молодежная сборная Украины (игроки 2002 года рождения и моложе) под руководством нового тренерского штаба.
В четвертьфинальном поединке Евро-2023 (U-21) сборная Украины в румынской Клуж-Напоке переиграла команду Франции (3:1).
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