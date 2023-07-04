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Чемпионат Европы
04 июля 2023, 12:08 | Обновлено 04 июля 2023, 12:21
2288
8

ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж

Руслан Петрович останется у руля команды

04 июля 2023, 12:08 | Обновлено 04 июля 2023, 12:21
2288
8
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
УАФ. Руслан Ротань

Украинская ассоциация футбола сообщила, что после завершения цикла Евро-2023 молодежная сборная Украины получит статус олимпийской, будет готовиться к Играм-2024, и будет выступать на них под руководством Руслана Ротаня.

Отметим, что в контракте Ротаня предусматривалась опция продления контракта в случае успешного выступления на Евро-2023, а именно - получение олимпийской лицензии.

Уточняется, что в турнире Игр, согласно регламенту, могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18-х футболистов только трех исполнителей, которые старше этого возраста.

Зато следующий цикл молодежного чемпионата континента, Евро-2025 (U-21), с сентября 2023 года начнет новая молодежная сборная Украины (игроки 2002 года рождения и моложе) под руководством нового тренерского штаба.

В четвертьфинальном поединке Евро-2023 (U-21) сборная Украины в румынской Клуж-Напоке переиграла команду Франции (3:1).

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Олимпийские игры 2024
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Комментарии 8
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vitaha33
Взяли б Циганкова, Довбика, і опорника, скажімо Степаненко. Можна і на титул замахнутись
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+1
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Олег Мандрівник
Ну логично - вывел на Олимпиаду, должен тренировать до конца. Да и пункт такой в контракте
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0
Andrey_1992
Чудова новина!
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0
aleks8-48
При таком раскладе почти вся сегодняшняя молодёжка подходит по возрасту плюс можно усилиться любыми тремя игроками СБУ. Это очень даже перспективно.
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0
GloryUkraine
Навіщо міняти Русіка?  Петракова після успіху поміняли і Русік відразу провалився, зараз у нього почало виходити, команда успішно грає, 1/2 фіналу вже результат і зараз його поміняти і знову наступник буде починати все заново. 
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0
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