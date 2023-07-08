Англия U-21 – Испания U-21. Финал Евро-2023 U-21. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 8 июля в 19:00 финальный матч Евро-2023 U-21 в Батуми
8 июля в грузинском городе Батуми пройдет финальный матч Евро-2023 U-21.
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Финальный поединок ЧЕ-2023 между Англией и Испанией стартует 8 июля в 19:00 в грузинском городе Батуми.
В полуфиналах Англия обыграла Израиль (3:0), а Испания разгромила Украину (5:1).
Євро-2023 U-21. Финал, 8 июля, Батуми
- 19:00. Англия – Испания
Сетка плей-оф
Англия U-21 – Испания U-21. Финал Евро-2023 U-21. Смотреть онлайн. LIVE
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