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Евро
Англия U21
08.07.2023 19:00 - : -
Испания U21
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08 июля 2023, 07:14 |
86
0

Англия U-21 – Испания U-21. Финал Евро-2023 U-21. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 8 июля в 19:00 финальный матч Евро-2023 U-21 в Батуми

08 июля 2023, 07:14 |
86
0
Англия U-21 – Испания U-21. Финал Евро-2023 U-21. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июля в грузинском городе Батуми пройдет финальный матч Евро-2023 U-21.

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Финальный поединок ЧЕ-2023 между Англией и Испанией стартует 8 июля в 19:00 в грузинском городе Батуми.

В полуфиналах Англия обыграла Израиль (3:0), а Испания разгромила Украину (5:1).

Євро-2023 U-21. Финал, 8 июля, Батуми

  • 19:00. Англия – Испания

Сетка плей-оф

Англия U-21 – Испания U-21. Финал Евро-2023 U-21. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт и региональных каналах Суспільне.

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Источник Sport.ua
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