8 июля в грузинском городе Батуми пройдет финальный матч Евро-2023 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Финальный поединок ЧЕ-2023 между Англией и Испанией стартует 8 июля в 19:00 в грузинском городе Батуми.

В полуфиналах Англия обыграла Израиль (3:0), а Испания разгромила Украину (5:1).

Євро-2023 U-21. Финал, 8 июля, Батуми

19:00. Англия – Испания

Сетка плей-оф

Англия U-21 – Испания U-21. Финал Евро-2023 U-21. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт и региональных каналах Суспільне.