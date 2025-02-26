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Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 13:15 | Обновлено 26 февраля 2025, 13:34
463
0

УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 18-го тура

Признание получили Александр Филиппов и Олег Шандрук

26 февраля 2025, 13:15 | Обновлено 26 февраля 2025, 13:34
463
0
УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 18-го тура
ФК Александрия. Александр Филиппов

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 18-го тура УПЛ.

Лучшим игроком 18-го тура назвали автора дубля в ворота Зари – нападающего Александрии Александра Филиппова. В топ-5 игроков также вошли Владислав Ванат (Динамо), Марьян Швед (Шахтер), Денис Марченко (Оболонь) и Мухаррем Яшари (ЛНЗ).

Лучшим тренером 18-го тура группа экспертов признала Олега Шандрука (Верес), который одержал сенсационную разгромную победу над Кривбассом (3:0). В топ-3 тренеров 18-го тура также вошли Александр Шовковский (Динамо) и Александр Бабич (Черноморец).

Символическая сборная 18-го тура УПЛ

Вратарь: Денис Марченко (Оболонь)

Защитники: Константин Вивчаренко (Динамо), Тарас Михавко (Динамо), Евгений Скиба (Черноморец), Илья Крупский (Ворскла)

Полузащитники: Владислав Ванат (Динамо), Николай Михайленко (Динамо), Владимир Танковский (ЛНЗ), Игорь Харатин (Верес), Марьян Швед (Шахтер)

Нападающий: Александр Филиппов (Александрия)

Главный тренер: Олег Шандрук (Верес)

Резерв: Кожухарь (Верес), Механив (Левый Берег), Путря (ЛНЗ), Вовченко (Верес), Гончаренко (Верес), Д. Попов (Динамо), Вантух (Заря), Суханов (Оболонь), Яшари (ЛНЗ), Крушинский (Полесье), Назаренко (Полесье), Шарай (Верес), К. Попов (Черноморец).

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Источник: Воспитанник Динамо проходит просмотр в ФК ЮКСА
Александр Филиппов Олег Шандрук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия лучший игрок лучший тренер символическая сборная
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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