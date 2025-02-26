УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 18-го тура
Признание получили Александр Филиппов и Олег Шандрук
Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 18-го тура УПЛ.
Лучшим игроком 18-го тура назвали автора дубля в ворота Зари – нападающего Александрии Александра Филиппова. В топ-5 игроков также вошли Владислав Ванат (Динамо), Марьян Швед (Шахтер), Денис Марченко (Оболонь) и Мухаррем Яшари (ЛНЗ).
Лучшим тренером 18-го тура группа экспертов признала Олега Шандрука (Верес), который одержал сенсационную разгромную победу над Кривбассом (3:0). В топ-3 тренеров 18-го тура также вошли Александр Шовковский (Динамо) и Александр Бабич (Черноморец).
Символическая сборная 18-го тура УПЛ
Вратарь: Денис Марченко (Оболонь)
Защитники: Константин Вивчаренко (Динамо), Тарас Михавко (Динамо), Евгений Скиба (Черноморец), Илья Крупский (Ворскла)
Полузащитники: Владислав Ванат (Динамо), Николай Михайленко (Динамо), Владимир Танковский (ЛНЗ), Игорь Харатин (Верес), Марьян Швед (Шахтер)
Нападающий: Александр Филиппов (Александрия)
Главный тренер: Олег Шандрук (Верес)
Резерв: Кожухарь (Верес), Механив (Левый Берег), Путря (ЛНЗ), Вовченко (Верес), Гончаренко (Верес), Д. Попов (Динамо), Вантух (Заря), Суханов (Оболонь), Яшари (ЛНЗ), Крушинский (Полесье), Назаренко (Полесье), Шарай (Верес), К. Попов (Черноморец).
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