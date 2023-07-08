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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал 17-летнего английского защитника из Эвертона
Англия
08 июля 2023, 18:28 |
652
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал 17-летнего английского защитника из Эвертона

Ише Баррингтон Сэмюэлс-Смит продолжит карьеру в лондонском клубе

08 июля 2023, 18:28 |
652
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал 17-летнего английского защитника из Эвертона
ФК ЧЕелси

Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил о подписании 17-летнего защитника Ише Баррингтона Сэмюэлса-Смита из «Эвертона».

Срок действия контракта не сообщается. Известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что сумма трансфера составляет 4 миллиона фунтов стерлингов.

«Для меня это был шок, потому что все произошло быстро, но я очень рад быть здесь. Прийти в такой большой клуб будет хорошим опытом. Это будет новый вызов, потому что здесь лучшие игроки, поэтому мне придется быстро адаптироваться», – сказал Смит после подписания контракта.

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Источник ФК Челси
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