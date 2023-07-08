ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал 17-летнего английского защитника из Эвертона
Ише Баррингтон Сэмюэлс-Смит продолжит карьеру в лондонском клубе
Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил о подписании 17-летнего защитника Ише Баррингтона Сэмюэлса-Смита из «Эвертона».
Срок действия контракта не сообщается. Известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что сумма трансфера составляет 4 миллиона фунтов стерлингов.
«Для меня это был шок, потому что все произошло быстро, но я очень рад быть здесь. Прийти в такой большой клуб будет хорошим опытом. Это будет новый вызов, потому что здесь лучшие игроки, поэтому мне придется быстро адаптироваться», – сказал Смит после подписания контракта.
Chelsea FC has completed the signing of defender Ishe Samuels-Smith from Everton. ✍️— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 8, 2023
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