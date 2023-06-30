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  4. ВИДЕО. Был определен гол сезона в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
30 июня 2023, 15:46 |
1107
4

ВИДЕО. Был определен гол сезона в Лиге чемпионов

Награда досталась Лионелю Месси

30 июня 2023, 15:46 |
1107
4
ВИДЕО. Был определен гол сезона в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

УЕФА выбрала топ-10 лучших голов сезона 2022/2023 в Лиге чемпионов. Первое место отдали голу форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в ворота «Бенфики» на групповом этапе.

Также в топ-3 попали голы вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в первом матче полуфинала против «Манчестер Сити» и Эрлинга Холанда в ворота «Боруссии» Дортмунд на групповом этапе.

Топ-10 голов сезона в Лиге чемпионов:

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Лионель Месси ПСЖ Лига чемпионов видео
Источник УЕФА
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Bimbа Joe
Гнома опять затащили
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+3
rozalievka
Не тот    нынче футбол.. не те голы... Зидан привет пеперадает.. с 2000-х
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+1
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dimando560
П'ятий гол сподобався. Поклав прямо під поперечину, чітко!
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0
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