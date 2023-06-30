ВИДЕО. Был определен гол сезона в Лиге чемпионов
Награда досталась Лионелю Месси
УЕФА выбрала топ-10 лучших голов сезона 2022/2023 в Лиге чемпионов. Первое место отдали голу форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в ворота «Бенфики» на групповом этапе.
Также в топ-3 попали голы вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в первом матче полуфинала против «Манчестер Сити» и Эрлинга Холанда в ворота «Боруссии» Дортмунд на групповом этапе.
Топ-10 голов сезона в Лиге чемпионов:
The Goal of the Tournament results are in... 🥁— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 30, 2023
Congrats, Leo Messi! 👏#UCLGOTT | @Heineken pic.twitter.com/I4JDZF9xN1
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