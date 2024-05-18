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  4. КДК УАФ оштрафовал Днепр-1, Кривбасс и Минай. За какие нарушения?
Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 05:15 | Обновлено 18 мая 2024, 05:43
239
1

КДК УАФ оштрафовал Днепр-1, Кривбасс и Минай. За какие нарушения?

В УАФ обещают обнародовать позже решение по Эгиналду из Шахтер

18 мая 2024, 05:15 | Обновлено 18 мая 2024, 05:43
239
1
КДК УАФ оштрафовал Днепр-1, Кривбасс и Минай. За какие нарушения?
УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола на своем заседании принял ряд важных решений.

Из-за удаления футболиста ФК «Ворскла» Полтава Дмитрия Крецулы во время матча 27-го тура чемпионата U-19 «Металлист 1925» Харьков – «Ворскла» Полтава, состоявшегося 3 мая 2024 года, отстранен футболист от участия в соревнованиях на два матча (за агрессивное поведение).

Из-за удаления старшего тренера ФК «Александрия» Виктора Бицюры во время матча 28-го тура чемпионата U-19 «Александрия» – «Днепр-1», состоявшегося 11 мая 2024 года, отстранен старший тренер от участия в соревнованиях на три матча (за агрессивное поведение).

Из-за удаления ассистента главного тренера ФК «Минай» Николая Игнятиевича во время состоявшегося 11 мая 2024 года матча 28-го тура УПЛ «Ворскла» Полтава – «Минай» отстранен ассистент главного тренера от участия в соревнованиях на два матча (по нецензурной, оскорбительные изречения).

Из-за удаления администратора ФК «Минай» Владислава Сидоренко во время состоявшегося 11 мая 2024 года матча 28-го тура УПЛ «Ворскла» Полтава – «Минай» отстранен администратор от участия в соревнованиях на два матча (за нецензурные, оскорбительные высказывания).

Из-за удаления футболиста ФК «Металлист 1925» (Харьков) Никиты Безуглого во время матча 28-го тура УПЛ «Черноморец» Одесса – «Металлист 1925» (Харьков), состоявшегося 12 мая 2024 года, отстранен футболист от участия в соревнованиях на два матча (за серьезное игровое нарушение).

Относительно возможного нарушения СК «Днепр-1» регламентных норм во время состоявшегося 6 мая 2024 года матча 27-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Кривбасс» (Кривой Рог) обязано СК «Днепр-1» уплатить обязательно денежный взнос в размере 70 000 грн (за повторное несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога»).

Относительно возможного нарушения ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) регламентных норм во время состоявшегося 6 мая 2024 года матча 27-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Кривбасс» (Кривой Рог) обязано ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) уплатить обязательный денежный взнос в размере 35 000 грн (за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога») .

По матчу 28-го тура УПЛ «Ворскла» (Полтава) – «Минай», состоявшийся 11 мая 2024 года, обязано ФК «Минай» уплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 грн (за неспортивную (недисциплинированную)) футболистов и официальных лиц во время матча).

Также КДК УАФ приступил к рассмотрению дел о нарушениях во время матча 28-го тура чемпионата U-19 «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев), который состоялся 10 мая 2024 года, и о нарушениях во время матча 28-го тура. УПЛ «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев), который состоялся 11 мая 2024 года, а именно – удаление футболиста ФК «Шахтер» (Донецк) Де Соузы Лемоса Эгиналду.

Учитывая необходимость выяснения дополнительных обстоятельств, полного и всестороннего исследования доказательств, решение будет принято на ближайших заседаниях КГК УАФ, о чем будет сообщено дополнительно.

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КДК УАФ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу штрафы дисквалификация Шахтер Донецк Эгиналду Днепр-1 Кривбасс Кривой Рог Минай Никола Игнатиевич Никита Безуглый
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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aleks8-48
УАФ собирает дань, нужно же платить зарплату своим аглоедам, а она не маленькая.
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