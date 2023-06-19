ВИДЕО. В Арсенале определили лучший гол сезона-2022/2023
Его автором стал Рис Нельсон
Пресс-служба лондонского «Арсенала», цвета которого защищает украинский защитник Александр Зинченко, подвела итоги голосования по определению лучшего года предыдущего сезона-2022/2023.
Победу в опросе одержал результативный удар авторства Риса Нельсона в матче против «Борнмута».
Заметим, что Нельсон отличился в результате розыгрыша углового. Он оказался первым на подборе мяча после выноса кем-то из игроков «Борнмута» и неотразимо пробил по воротам издали. В игровой ситуации самое активное принял Зинченко, в зону которого была адресована передача с угла поля.
🥇 First place in our Goal of the Season vote…— Arsenal (@Arsenal) June 19, 2023
💥 @ReissNelson9 v Bournemouth
A special moment at Emirates Stadium ❤️
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