ВИДЕО. В Арсенале определили лучший гол сезона-2022/2023

Пресс-служба лондонского «Арсенала», цвета которого защищает украинский защитник Александр Зинченко, подвела итоги голосования по определению лучшего года предыдущего сезона-2022/2023.

Победу в опросе одержал результативный удар авторства Риса Нельсона в матче против «Борнмута».

Заметим, что Нельсон отличился в результате розыгрыша углового. Он оказался первым на подборе мяча после выноса кем-то из игроков «Борнмута» и неотразимо пробил по воротам издали. В игровой ситуации самое активное принял Зинченко, в зону которого была адресована передача с угла поля.

🥇 First place in our Goal of the Season vote…



💥 @ReissNelson9 v Bournemouth



A special moment at Emirates Stadium ❤️