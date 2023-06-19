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Англия
19 июня 2023, 18:37 | Обновлено 19 июня 2023, 18:38
434
0

ВИДЕО. В Арсенале определили лучший гол сезона-2022/2023

Его автором стал Рис Нельсон

19 июня 2023, 18:37 | Обновлено 19 июня 2023, 18:38
434
0
ВИДЕО. В Арсенале определили лучший гол сезона-2022/2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Нельсо

Пресс-служба лондонского «Арсенала», цвета которого защищает украинский защитник Александр Зинченко, подвела итоги голосования по определению лучшего года предыдущего сезона-2022/2023.

Победу в опросе одержал результативный удар авторства Риса Нельсона в матче против «Борнмута».

Заметим, что Нельсон отличился в результате розыгрыша углового. Он оказался первым на подборе мяча после выноса кем-то из игроков «Борнмута» и неотразимо пробил по воротам издали. В игровой ситуации самое активное принял Зинченко, в зону которого была адресована передача с угла поля.

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видео Рис Нельсон Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Арсенал Лондон
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